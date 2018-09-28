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Бизнес
30.09.2018 07:50
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Финны растянули инвестиции. Производитель уборочной техники Vilakone отложил строительство завода в Петербурге

В ближайшие годы компания будет собирать технику на арендованных площадях в Левашово. Это позволит удешевить продукцию и претендовать на госконтракты без рискованных инвестиций.

Финны растянули инвестиции. Производитель уборочной техники Vilakone отложил строительство завода в Петербурге

Vilakone

Выпуск уборочной техники под брендом Wille начнется до конца 2018 года в индустриальном парке «Орион» в Левашово. От стройки «с нуля» компания окончательно не отказывается и рассматривает ее в качестве следующей очереди, рассказал «Фонтанке» управляющий директор Vilakone Юха Кумландер (Juha Kumlander). Причиной корректировки планов могло стать недоверие финских инвесторов к российской экономике и нежелание сокращать рабочие места на родине, считают участники рынка.

О намерении локализовать выпуск техники для коммунального хозяйства в Петербурге  Vilakone объявила еще в 2017 году. В соответствии с соглашением, подписанным со Смольным на Петербургском инновационном форуме, компания планировала к 2020 году построить производственный комплекс полного цикла с послепродажным обслуживанием. Инвестиции тогда оценивались в 750 млн рублей. 

Позднее глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин в ходе презентации исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании» сообщил, что производитель уже подыскал участок и летом 2018 года планирует выйти на стройку.  

По информации «Фонтанки», компания рассматривала площадки в индустриальных парках Greenstate и «Марьино», но решила отказаться от стройки «с нуля» в пользу аренды.  В итоге производство Vilakone заняло 2350 кв.м в индустриальном парке «Орион» в Левашово. Для сравнения, площадь собственного завода в финском городе Лоймаа –  15 000 кв. м.

Подробности проекта производитель не раскрывает. Однако, по словам источника, близкого к  Vilakone, на первом этапе в Петербурге будет выпускаться только самая ходовая модель уборочной техники — Wille 465. Затем в планах наладить сборку еще трех моделей, которые сейчас представлены на российском рынке, –  Wille 265, Wille 365 и Wille 665. 

Объем производства составит 200 машин в год, но в перспективе может быть увеличен до 300. Для сравнения, по оценкам участников рынка, всего в России работает около 400 единиц техники Wille, из них около 200 в Петербурге, ввезенные за 10 лет присутствия марки в России. «Vilakone рассчитывает серьезно нарастить объем продаж. Кроме России, продукция может поставляться в другие страны СНГ», – говорит собеседник.

Сделать такой рывок удастся за счет снижения цены – сборка в России позволит удешевить стоимость машин на треть. Сейчас модель Wille 465, импортированная из Финляндии, стоит около 9 млн рублей. На первом этапе комплектующие будут завозить из Финляндии, но в дальнейшем компания намерена усилить локализацию, размещая заказы на местных предприятиях. 

Кроме того, российское производство позволит  Vilakone участвовать в госзакупках: сейчас иностранная техника не может приобретаться для государственных и муниципальных нужд.

Причину изменения планов и реальную сумму инвестиций в Vilakone не назвали. Но, по оценке экспертов, арендованные площади обойдутся на порядок дешевле. Стоимость помещений  в «Орионе» составляет 500-550 рублей за кв. м в месяц.Таким образом, расходы Vilakone могут составить 14-15,5 млн рублей в месяц без учета затрат на покупку и монтаж оборудования. «Учитывая, что договор с финской компанией носит долгосрочный характер, дисконт от базовой ставки мог составить около 15%», – комментирует Сергей Фёдоров, руководитель направления складской и индустриальной недвижимости Rusland SP.

Впрочем, по словам Юхи Кумландера, арендованная площадка будет только первой очередью. Собственный завод может появиться «в течение следующих лет». Но, по словам подрядчиков по проектированию и владельцев индустриальных парков, которых компания рассматривала в качестве возможных партнеров, прерванные переговоры пока не возобновлялись. «Маловероятно, что стройка начнется раньше 2019-2020 года», – говорит один из них.

Инвестор мог изменить планы из-за давления со стороны финских властей, считает источник, близкий к Смольному. «Строя завод здесь, они создают конкуренцию домашнему заводу. Финны заинтересованы в инвестициях в Россию, но не в сокращении рабочих мест у себя на родине», – прокомментировал собеседник издания. Так, ранее предприятие Ensto сообщило о переносе из Финляндии в Россию линии по сборке обогревателей.   

Участники рынка считают, что у компании могли быть и собственные опасения в окупаемости таких масштабных вложений. В последние годы инвесторы из Суоми не проявляли большой активности на рынке Северной столицы. Так, по данным комитета по промышленной политике, из 48 производств, запущенных в Петербурге за последние три года, было 12 заводов с иностранным участием. Из них только два финских — помимо упомянутой выше  Ensto, собственными мощностями обзавелся производитель балок и соединений для железобетона Peikko.  

Неуверенности в завтрашнем дне игрокам добавляют новые санкции и возможная реакция на них России, считает глава Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен. Поскольку принятый в апреле закон об ответных мерах допускает очень широкие трактовки, риски в РФ для инвестиций и иностранных компаний сильно выросли.

С другой стороны, ослабление рубля может сделать импортируемую финскую технику менее востребованной и привести к потере доли рынка. По оценке финской таможни, в первом полугодии 2018 года Финляндия поставила России машин и транспортного оборудования на 695 млн евро, что составляет 40% от всего объема импорта. Рост к прошлому году составил всего 4%, тогда как за тот же период 2017 года темпы были в 10 раз выше.  

«Vilakone долго тянула с выбором участка. Чтобы не упускать шанс, они решили начать работу на арендованных площадях», – считают в одной из работающих в Петербурге финских компаний. Сделав "пробу", производитель может убедить акционеров в необходимости более масштабных вложений.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Vilakone Oy — крупнейший в северной Европе производитель машин для коммунально-хозяйственных работ весовой категории 2,0 – 5,8 тонн. Компания является частью Wihuri Group. Главный завод расположен в Финляндии, в городе Лоймаа. Основными рынками являются Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия и Северная Америка.

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