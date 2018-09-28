В Росавтодоре сменился глава, новый – тоже из Петербурга. Старовойт ушёл на повышение

Руководителем Федерального дорожного агентства назначен Андрей Костюк, ранее занимавший пост замглавы учреждения. Он сменил Романа Старовойта, который теперь стал заместителем министра транспорта. Об этом 28 сентября сообщает на своём сайте Росавтодор, распоряжение о назначении опубликовано на сайте правительства.

«Коллектив Федерального дорожного агентства поздравляет Романа Владимировича с назначением и желает успехов на новой работе», – отмечается в сообщении учреждения.

Роман Старовойт, хоть и родился в Курске (20 января 1972 года), считается выходцем из Петербурга. В 1995 году он окончил Военмех (Балтийский государственный технический университет), в 2008 году – Северо-Западную академию госслужбы, с 2005 по 2010 год работал в правительстве Санкт-Петербурга. В 2010 году перебрался в аппарат правительства РФ, а с ноября 2012 года занимал пост главы Росавтодора.

Андрей Костюк, родившийся 2 июня 1979 года в Тынде (Амурская область), тоже учился в Петербурге. В 2001 году он окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ по специальности «Мосты и транспортные тоннели», в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», пишет «Российская газета». На посту замруководителя Росавтодора он работал с декабря 2012 года, курировал вопросы строительства и эксплуатации, автомобильных дорог.