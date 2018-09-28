Украина обвинила российские спецслужбы в рассылке сообщений с вирусами

СБУ подозревает, что фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, которые недавно были разосланы по всей Украине, могли быть отправлены российскими хакерами.

"Сообщаем об очередных происках российских спецслужб. Сейчас все гораздо скромнее, но все же. "Этонемы" не были оригинальными и воспользовались известным примитивным способом – совершили рассылку фейковых сообщений с вирусным программным обеспечением. 17 и 27 сентября якобы от имени Антитеррористического центра при СБ Украины на электронные ящики правоохранительных органов, минобороны, посольств Украины за рубежом и иностранных дипломатических миссий поступили письма о псевдоминирование правительственных объектов", – сообщается 28 сентября на официальный странице СБУ в "Фейсбуке".

Специалисты установили, что IP-адреса, с которых отправлялись сообщения, якобы были российскими. Сотрудники СБУ разослали методические пособия о хакерских атаках в государственные учреждении Украины, напомнив, что антитеррористический центр страны занимается информированием конфиденциально.

СБУ также подчеркивает, что Россия якобы не первый раз пытается совершить кибератаки на бывшую постсоветскую республику.