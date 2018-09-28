Журналистка пропала после конфликта с водителем по пути из Екатеринбурга в Челябинск. Она заказывала BlaBlaCar

Журналист уральского портала Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск. Она успела сообщить, что у неё конфликт с водителем машины, после чего третьи сутки не выходит на связь.

Как говорится в заявлении редакции, Крючкова – координатор челябинской редакции. Она выехала в Челябинск в среду, 26 сентября, в районе 15:00 и должна была направиться на встречу. Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля по поводу места высадки. После этого связь прервалась, а телефон отключился

«Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области, — сказала шеф-редактор сайта Аксана Панова. — Всех, кто видел Ирину или знает о ее местонахождении, просим звонить по указанным ниже номерам».

В сервисе BlaBlaCar подтвердили, что женщина заказала услуги водителя через их сервис. Представитель BlaBlaCar в комментарии E1.Ru рассказал, что женщина забронировала три места у водителя по маршруту Екатеринбург — Челябинск. Но затем, по словам водителя, в назначенное место не пришла, и в итоге он уехал. Сейчас с ним работает полиция.