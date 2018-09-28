КОТ: когда заранее подумали о комфорте со всех сторон

Ценность жилому проекту прибавляют магазины, школы, аптеки, транспорт, а еще – общественно-деловые зоны, дающие жильцам работу рядом с домом. Именно наличие инфраструктуры существенно влияет на выбор жилья современными новоселами - поэтому лучше обратить внимание на жилье в рамках проектов КОТ

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Все в комплексе

В словарь современного покупателя жилья прочно вошла аббревиатура КОТ – комплексное освоение территории. Проект КОТ подразумевает основательную и грамотную разработку участка земли, где будет проходить строительство. Сюда входит не только сооружение многоквартирных домов, но и построение систем коммуникации и инженерии, устройство транспортных развязок, а также возведение инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания.

По данным экспертов, сегодня проекты КОТ занимают примерно 40% строительного рынка России. Львиную долю таких проектов реализуют на окраинах, поскольку центр города – это уже сформированная и весьма плотная жилая среда, а обилие земли и пространств на периферии позволяет создать так называемый город в городе. И только немногие проекты могут позволить себе развиваться в исторических районах города.

Примером удачного освоения проекта комплексной застройки территории можно назвать ЖК «Образцовые кварталы», который застройщик «Терминал-Ресурс» возводит на масштабной территории (свыше 300 га) Царскосельских холмов в Пушкинском районе Петербурга. Компания уже построила три жилых комплекса из нескольких многоквартирных домов высотой 4-5 этажей. В данный момент строится четвертый жилой комплекс, в планах – пятый. Только жилыми домами здесь всё не ограничилось.

Благоустройство

В микрорайоне появятся 5 школ, 12 детских садов, медицинские объекты, спортивные учреждения (в том числе бассейн), магазины, рестораны и паркинги. На территории уже работают магазины шаговой доступности и супермаркеты, действует конноспортивный клуб, строится крытая ледовая арена. Этим летом уже открылся первый детский садик на 140 мест, идет проектирование второго детсада и школы. А в рамках благоустройства «Терминал-Ресурс» высаживает на территории деревья и кустарники из собственного питомника.

Бизнес

Особое внимание застройщик уделяет устройству общественно-деловых зон. Ведь это не только товары и услуги для новоселов, но и новые рабочие места. Коммерческая застройка ведется здесь практически одновременно с жилой. В 2016 году введен в эксплуатацию бизнес-центр «Перспектива» площадью почти 10 тыс. кв. м. Помимо множества офисных помещений и просторных холлов, в БЦ есть кафе-ресторан. На закрытой благоустроенной территории предусмотрены 125 парковочных мест. Офис продаж компании «Терминал-Ресурс» тоже расположился здесь.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В ближайших планах компании строительство еще более масштабного объекта– бизнес-парка GARAGE общей площадью 13,5 тыс. кв. м. Название объекта выбрано не случайно: большую часть пространства – около 10 тысяч «квадратов» – займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Термин «бизнес-парк» тоже взят не с потолка – это совершенно особый формат коммерческой недвижимости, основной целью которого является создание максимально комфортных условий труда для сотрудников.

На втором этаже GARAGE разместится помещение свободной планировки площадью более 1300 кв. м., где можно расположить офисы любого размера и формата. Большая площадь остекления позволит арендаторам в наслаждаться ландшафтами Царскосельских холмов. При этом работодатели могут не беспокоиться, что сотрудники будут отвлекаться на пейзажи – спокойная обстановка на рабочем месте и обилие растительности в целом благоприятно влияют на эмоциональное состояние и производительность труда.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что касается инженерии, то водоснабжение, канализация и электроснабжение обеспечены от центральных сетей, а отопление будет производить собственная встроенная теплогенераторная, передавая через напольные конвекторы.

У бизнес-парка предусмотрена собственная инфраструктура. В пристроенных к паркингу помещениях, выполненных в стиле голландской архитектуры, на первом этаже откроется магазин на 1000 кв. м., также здесь есть помещения для аптеки, химчистки и кафе.

Транспорт

Большим преимуществом «Царскосельских холмов» являются удачное местоположение и транспортная доступность. Территория проекта располагается вдоль Петербургского шоссе и соседствует с КВЦ «Экспофорум». Путь на автомобиле до аэропорта «Пулково» займет 8 минут, до ближайших станций метро «Купчино» и«Московская»– 10 и 15 минут соответственно. В любую точку Петербурга можно быстро добраться благодаря удобным выездам на Пулковское, Киевское, Московское шоссе, Витебский проспект, КАД и ЗСД. Также можно воспользоваться городскими и коммерческими маршрутами от станции метро «Московская»: №187, К-545, К-299. В 2019 году на территории проекта откроется железнодорожная платформа на направлении Санкт-Петербург – Гатчина – Луга. Это позволит новоселам добраться до центра города (Балтийский вокзал) всего за 25 минут.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya