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Финансы
28.09.2018 17:22
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Банк России: Среди россиян растут ожидания инфляции

 

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в сентябре выросли на 0,2% и достигли 10,1%, говорится в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», которые Банк России обнародовал 28 сентября.

По данным ЦБ, ослабление рубля, которое произошло в августе, уже начало отражаться на инфляционных ожиданиях: в сентябре этот фактор стал чаще называться при ответе на вопрос о причинах инфляции.

В ЦБ отметили, что ожидания остаются на повышенном уровне с тех пор, как они выросли в мае после всплеска цен на бензин. "Несмотря на то что цены на бензин не растут с июня, а в июле-августе цены на него в месячном выражении даже снизились, 36% респондентов продолжают называть бензин при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего. Бензин перестал быть самым часто упоминаемым товаром, но остается на втором месте", – добавили в ЦБ.

Мегарегулятор подчеркнул, что 41% опрошенных при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего упоминают мясо и птицу.

«Происходящий рост цен на мясо может стать еще одной причиной роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы», – говорится в документе.

Регулятор отметил, что предстоящее повышение НДС с 18% до 20% пока очень слабо влияет на ожидания населения. «Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года», – пояснили в Банке России.

В ЦБ РФ добавили, что масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить.

«Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, – значительное удорожание бензина в апреле-мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС, – может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной, особенно пока инфляционные ожидания не закреплены на низком уровне», – подчеркнули в ЦБ.

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