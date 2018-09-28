РАСУ и «ПитерЭнергоМаш» создадут новые решения для аварийного электроснабжения

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») и завод ООО «ПитерЭнергоМаш» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Росатом в целом и РАСУ как интегратор являются драйверами в области цифровой энергетики в России, и стратегическим направлением сотрудничества компаний станет разработка модульных цифровых энергетических решений.

Речь идет о различных типах энергоустановок, мобильных подстанций, тепловых электрогенерирующих установок, котельных и других видов комплектного энергетического оборудования.

«Это позволит предлагать рынку принципиально новые решения для аварийного электроснабжения. Они соответствуют требованиям цифровой повестки, распределенной энергетики и энергоэффективности», – пояснил генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

«Развитие партнерских отношений с Госкорпорацией «Росатом» в лице АО «РАСУ» позволит нам предложить ряд новых решений, в первую очередь основанных на интеграции цифровых технологий, а также открыть новые рынки», – пояснила на подписании договора исполнительный директор ООО «ПитерЭнергоМаш» Дарья Макова.

Планируется старт пилотного проекта модульного кластера для отработки всех решений в цифровой энергетике, – сообщили представители «ПитерЭнергоМаша». Кластер будет представлять собой комбинацию всех основных элементов энергетической инфраструктуры: генерацию, передачу и преобразование электроэнергии.

«Сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" даёт нам доступ к ряду технологий одного из крупнейших игроков на энергетическом рынке, применение которых позволит вывести нашу продуктовую линейку на более качественный технический уровень, – рассказали на заводе. – Также РАСУ обладает уникальными разработками по автоматизации, незаменимыми для мобильных центров обработки данных».