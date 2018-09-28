Руководитель УФАС может возбудить дело против Burger King после рекламы про голод в Петербурге

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров и сотрудники управления возмутились рекламой Burger King с лозунгом «Ты не умрешь с голоду в этом городе», который заметил сын блокадника на футболке промоутера компании на Невском проспекте.

«Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление. И в ближайшее время управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения Закона о рекламе», – заявил он.

В пресс-службе «Бургер Кинг Россия» 28 сентября «Фонтанке» заявили, что уничтожат все футболки с подобным лозунгом, так как он предназначался не для Петербурга и больше не используется.