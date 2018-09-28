Индонезийский Палу накрыло цунами после землетрясения

Индонезийский город Палу накрыло цунами после сильного землетрясения, данных о жертвах нет, передает издание News18.

По данным агентства, цунами обрушилось на город Палу, но вода уже отступила.

Major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! pic.twitter.com/01pQw4oNCB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28 сентября 2018 г.

Цунами высотой до двух метров образовалось на индонезийском острове Сулавеси после сильного землетрясения.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28 сентября 2018 г.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Индонезии 28 сентября, сообщила Геологическая служба США. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Его эпицентр находился на дне моря в 78 км от города Палу на острове Сулавеси.

В 2004 году цунами, вызванное подводным землетрясением магнитудой 9,3 у берегов Суматры на западе Индонезии убило 220 000 человек в странах вокруг Индийского океана, включая 168 000 индонезийцев.