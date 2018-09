Индонезийский Палу накрыло цунами после землетрясения

Индонезийский город Палу накрыло цунами после сильного землетрясения, данных о жертвах нет, передает издание News18.

По данным агентства, цунами обрушилось на город Палу, но вода уже отступила.

Major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! pic.twitter.com/01pQw4oNCB

Цунами высотой до двух метров образовалось на индонезийском острове Сулавеси после сильного землетрясения.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB