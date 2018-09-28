Побег из белгородской колонии не удался. Подкоп под печкой рассекретили

План побега осуждённых на длительные сроки сорвался в исправительной колонии строгого режима №7 в Белгородской области. Подземный тоннель, ведущий на свободу, нашли раньше, чем заключённые успели проложить его до конца.

Как рассказали в пресс-службе регионального ФСИН 28 сентября, накануне на территории промзоны ИК-7 сотрудники нашли подкоп. Выполнили его трое заключённых.

Телеграмм-канал ТЮРЬМА_LIFE пишет, что лаз находился в недостроенной печке и был прикрыт металлическим листом. Рыли его осуждённый за убийство и двое отбывающих наказание за распространение наркотиков.

В планы бегунов входило пересечь границу и скрыться на Украине.