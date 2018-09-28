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Бизнес-трибуна
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28.09.2018 11:25
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Почему не все застройщики готовы строить дома с квартирами-студиями

В подавляющем большинстве новостроек класса масс-маркет сегодня есть малогабаритные студии, которые пользуются устойчивой популярностью среди покупателей жилья. При этом не каждый застройщик готов создавать их в своих объектах, отдавая предпочтение квартирам с европланировками

Почему не все застройщики готовы строить дома с квартирами-студиями

АО «Строительный трест»

Считается, что студии – это доступное жилье для каждого и выгодная история для застройщика. Спроектировал дом на 700 квартир, из которых 500 студий по 25-30 квадратных метров и реализовал их за несколько месяцев. Несмотря на экономическую привлекательность данного сценария, некоторые девелоперы принципиально избегают таких решений. 

«Наша основная целевая аудитория – семьи с детьми, которые выбирают качественное жилье в кирпичных домах, где они планируют жить многие годы. Если в доме 200-250 квартир, как, например, в домах нашего среднеэтажного ЖК NEWПИТЕР*, то большинство жильцов знакомы между собой. Их дети играют вместе во дворе, они встречаются в гостях, каждый день здороваются друг с другом на лестничной площадке, – комментирует Сергей Степанов, директор по продажам АО «Строительный трест», – Таким образом, в доме, где постоянно проживают семьи, создается комфортная социальная среда. А теперь представьте, если на 200 квартир в доме будет 100 студий, в которых к тому же постоянно меняются арендаторы – ни о какой однородной жилой среде говорить не приходится».

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Другой аргумент в пользу отказа застройщика от студий – количество парковочных мест и плотность населения в новых кварталах. Как минимум один автомобиль есть у большинства покупателей квартир в новостройках. Согласно постановлению правительства города «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга» расчетный показатель обеспеченности парковочными местами составляет одно машиноместо на 80 кв. м площади. Если в доме много малогабаритных студий по 25-30 «квадратов», то на три-четыре квартиры будет приходиться только одно машино-место. Людям будет негде припарковать машину под окнами. Таким образом, большое количество студий в жилом доме приводит к увеличению нагрузки на существующую дорожную и транспортную инфраструктуру, которая не всегда к этому готова: парковки начнут создаваться стихийно, и неизбежно возникнет проблема выезда из квартала, когда все ранним утром отправляются на работу.

«Сегодня почти в каждой семье есть машина, в некоторых – по две. Покупая даже небольшую квартиру в новом доме комфорт-класса и экономя средства на приобретении паркинга, люди ставят себя перед выбором – где парковать автомобиль? В жилом комплексе NEWПИТЕР* нет такой проблемы. При строительстве кирпичных домов в квартале мы следовали правилу – одно машиноместо на каждую квартиру», – продолжает Сергей Степанов.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Средняя площадь квартир в ЖК NEWПИТЕР* в поселке Новоселье составляет 60 кв. м, в «Капитале» в Кудрово – 65 кв. м. При этом минимальная площадь однокомнатных квартир в объектах «Строительного треста» – 34 кв. м в квартале NEWПИТЕР* в поселке Новоселье и 37 кв. м в ЖК «Капитал» в Кудрово. На границе с Красносельским районом Санкт-Петербурга такая квартира с подготовкой под чистовую отделку в кирпичном доме обойдется ее владельцу от 2,35 млн рублей, в Кудрово – от 3 млн рублей. Планировки «однушек» вариативны: классическое разделение комнат перегородками (с возможностью перепланировки) и европланировки с объединенной кухней-гостиной, спальней, гардеробной и просторной лоджией.

Менять свою позицию к квартирам-студиям «Строительный трест» не намерен. Так, новый объект компании на юге Санкт-Петербурга также не предполагает студий. При этом в комплексе будет 2 352 квартиры.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

*НьюПитер

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