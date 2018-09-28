Первый покупатель iPhone Xs потратил 150 тысяч на выкуп места в очереди, не смог его перепродать и остался без телефона

Начало продаж нового Apple iPhone Xs в Москве обнажило человеческую трагедию, или "пропал" года, – купил место в очереди за телефоном вместо самого телефона.

Первым «покупателем», который попал в магазин, стал некто Валерий, выкупивший девятое место в очереди на Тверской. Он планировал его выгодно перепродать ближе к началу, поэтому вложил в него деньги, отложенные на гаджет. Но нового покупателя найти не смог. В результате он вошёл в магазин под объективами камер и сразу же вышел. Зато ролик с его провалом теперь стал вирусным — на нём он закрывает лицо, когда узнает, что стал самым первым покупателем.

В Петербурге первое место в очереди стоило 100 рублей. Его выкупили две студентки-первокурсницы, которым деньги на новенькие телефоны дали родители. Как это происходило — читайте в репортаже «Фонтанки».