Канцлер Австрии и Путин приедут в Петербург в среду

Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию с визитом в следующую среду, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"3 октября", – сказал он, отвечая 28 сентября на вопрос журналистов о дате приезда канцлера Австрии в РФ.

Напомним, 27 сентября посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил о том, что канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге на следующей неделе обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в Вене на высшем уровне.

Кроме того, ожидается, что канцлер вместе с президентом Путиным откроет выставку в Государственном Эрмитаже – "Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена". Она станет продолжением выставки, которая была открыта во время визита Путина в Вену, в Музее истории искусств, 5 июня текущего года.