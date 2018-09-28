Смольный вернулся к идее построить частный мусоросжигательный завод в Петербурге

На севере Петербурга в 2021 году может появиться завод по сжиганию и переработке мусора, – в Смольном вовсю идет обсуждение проекта в Каменке с греческим инвестором.

ООО “Л.М.П."

В декабре этого года Смольный может подписать соглашение о строительстве в Новоселках мусоросжигающего завода. К обсуждению проекта, замороженного с 2014 года, вернулись этой весной по формальным причинам, однако ситуация с вывозом мусора в Петербурге заставила чиновников снова задуматься об утилизации отходов.

Петербургские власти уже несколько месяцев активно обсуждают проект строительства завода по сжиганию бытовых отходов в промзоне Каменка. Четыре года назад его решили заморозить. Тогда комиссия по экологии петербургского парламента констатировала, что строительство завода с предлагаемой технологией термической обработки мусора не отвечает требованиям законодательства, поскольку «гарантированно создаст источник негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения». Депутаты однако признали, что Петербургу нужны мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы, а также развитие системы раздельного мусора. Объясняя причину заморозки проекта, вице-губернатор Игорь Албин апеллировал к тому, что его финансовую модель невозможно просчитать, а законодательство об отходах стремительно меняется.

Весной 2018 года обсуждение проекта возобновилось, как уверяют собеседники «Фонтанки», по формальным причинам. Соглашение с греческим инвестором – консорциумом Helector S.A. – Aktor Concessions S.A. – AKTOR S.A. (дочернее предприятие – ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект»), заключенное еще в 2011 году, нужно было либо продлевать, либо расторгать и признавать несостоявшимся. При этом на инженерную подготовку участка уже тогда было потрачено около 90 млн рублей. До лета этого года совещания по поводу строительства проекта носили формальный характер, по словам источников, было понятно, что греческий инвестор финансово несостоятелен. С июля переговоры активизировались, начали обсуждать подробности, финансовую часть и технологическую. "Вероятно, причина в том, что у города действительно нет мест, куда возить мусор, полигон в Новоселках закрыт в 2017 году. Сейчас отходы возят в Новый Свет в Ленинградской области, но фактически это выходит дороже, чем если использовать городские земли», – рассказал «Фонтанке» один из собеседников в Смольном.

Вице-губернатор Игорь Албин на вопрос «Фонтанки», что изменилось, сообщил, что теперь строительство завода курирует не он: «У этого направления другой куратор – Николай Леонидович Бондаренко. Это первое изменение. Второе – утвержден тариф на работу с твердыми коммунальными отходами. Появилась территориальная схема по обращению с отходами. Выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – это три. Изучены существующие в мире технологии сбора, фракционного разделения, переработки и захоронения ТКО – это четыре».

Вице-губернатор Николай Бондаренко в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что рабочая группа под его началом обсуждает подробности проекта строительства завода, однако об окончательном решении говорить еще рано. "Будет завод или нет, вы поймите, что наш мусор никому, кроме нас, не нужен – ни Ленобласти, ни Карелии. Он должен перерабатываться там, где образуется. Все страны так живут", – заметил Бондаренко.

В комитете по инвестициям «Фонтанку» заверили, что на данный момент соглашение, заключенное в 2001 году, находится на стадии корректировки. «Для подписания акта о вступлении соглашения о государственно-частном партнерстве в силу и начала выполнения работ по соглашению инвестор должен согласовать технологию и технологическое оборудование мусороперерабатывающего завода с профильными комитетами», – ответили в ведомстве в ответ на запрос «Фонтанки». Там также подтвердили, что в случае строительства предприятия планируется I класс опасности, а мощность переработки мусора – 350 тысяч тонн в год.

3 сентября малое правительство (традиционно проходящее в закрытом от журналистов режиме) утвердило постановление об актуализации проекта планировки территории промзоны Каменка. Как утверждают собеседники «Фонтанки», сейчас рабочая группа утверждает финансовую модель соглашения с инвестором.

«Стоимость завода – примерно 300 млн евро, но собственных денег у греческой компании нет, придется занимать у банка, соответственно, будут проценты, плюс будут какие-то дополнительные расходы. Поскольку город будет выкупать завод, то есть буду потрачены бюджетные деньги, важно подтвердить все эти расходы. Именно по этой сумме сейчас и идет работа. Понятно, что город хочет платить меньше, а инвестор хочет заработать», – рассказали «Фонтанке» в Смольном.

До кризиса стоимость завода в рублях оценивалась практически в два раза меньше. Речь шла о 10 млрд рублей, с учетом дополнительных затрат – 16,3 млрд. Чистый доход компании по итогам эксплуатации завода должен составить 23,2 млрд рублей. Схема реализации ГЧП с 2014 года не изменилась: 3 года на строительство завода, 27 лет на эксплуатацию и затем – выкуп у инвестора.

Что касается технологической схемы, то, по словам собеседников в Смольном, она также сейчас корректируется в пользу снижения вредности. В ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» «Фонтанку» заверили, что намерены использовать передовые технологии сортировки и последующей переработки отходов, которые уже практикуются на заводах в Греции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии. Проект предполагает автоматическую сортировку мусора, извлечение вторсырья и последующее сжигание топлива с производством тепловой и электрической энергии. «Партнер готов внедрить передовую технологию стеклования золы и исключить захоронение остатков с опережением европейского опыта утилизации отходов», – говорят инвесторы.

При этом на данный момент экологической экспертизы технологии не проводилось, так как самого проекта юридически еще не существует. Общественные слушания также должны провести уже после того, как соглашение вступит в силу.

В сентябре взбудораженные новостью о возобновлении строительства жители собрали 8 тысяч подписей и передали их в Смольный. «Сжигать отходы вблизи жилых массивов – экологическое преступление. Необходимо внедрять в городе их раздельный сбор», – говорится в обращении активистов. К протесту против строительства завода подключились экс-депутат, лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина и депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Последний обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой не допустить строительства завода, «использующего в том числе и опаснейшую для окружающей среды технологию термической обработки (сжигания) отходов, от которой уже отказываются в Европе».

В Смольном в ответ апеллируют к закону – санитарная зона при строительстве такого завода ограничена 1 км, но в данном случае ближайшая жилая застройка расположена в 5 км от предполагаемого места сжигания и переработки. В неофициальной беседе собеседники «Фонтанки» были удивлены обращению активистов: «Их же все лето инвестор возил по Европе, показывая, как там устроены заводы». Обращения политиков источники «Фонтанки» назвали пиаром и добавили, что продукты раздельного сбора мусора также нуждаются в переработке.

«От закрытого полигона в Новоселках, где мусор тлеет без какой-либо фильтрации дыма, сейчас вреда в разы больше», – заметил один из обитателей Смольного.

Еще один собеседник добавил, что помимо прочего сейчас ведутся переговоры с Ленинградской областью для организации там двух полигонов для захоронения отходов небольшого класса опасности, а также, в случае строительства завода в Левашово (Каменке), золы, оставшейся после сжигания мусора.

Проект строительства мусороперерабатывающего завода изначально планировали реализовать в Янино. Соглашение об этом было в 2011 году подписано с компанией Helektor S.A. – Aktor Concession S.A. Как выяснилось позже, в Янино невозможно создать необходимую санитарно-защитную зону, и проект перенесли в Левашово, рядом с существующей свалкой в Новоселках. К маю 2013 года инвестор выполнить свои обязательства также не смог. ООО «Л.М.П.» было зарегистрировано на Кипре. И его расчетные счета заморозили из-за финансового кризиса на острове. Из-за этого сроки вступления соглашения в силу перенесли еще на год – на май 2014 года. А сроки ввода в эксплуатацию завода – с ноября 2015-го на ноябрь 2016-го. Тем не менее греческий инвестор так и не смог решить финансовые проблемы самостоятельно. В 2013 году он договорился о приобретении контрольного пакета акций ООО «Л.М.П.» с группой ВТБ.

Соглашение с Андреем Костиным было подписано в 2014 году на Петербургском экономическом форуме. В 2015 году, судя по данным «Спарк-Интерфакс», компания покинула проект.

В Греции одним из владельцев группы Aktor принято считать семейство миллиардера Георги Боболаса. По данным греческих СМИ, духовным наставником семейства является игумен Ватопедского монастыря Ефрем. Монастырь расположен на горе Афон, куда с приходом к власти Георгия Полтавченко чиновники полюбили ездить в паломнические поездки.

После ухода из проекта представителей ВТБ дочернюю компанию греческого инвестора ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» возглавил представитель группы Aktor Панагиотидис Симос. В период забвения проекта мусорного завода Панагиотидис Симос успел побывать гендиректором и учредителем фирмы с неоднозначным названием «ГСП» (так в кулуарах Смольного иногда называют Георгия Сергеевича Полтавченко). Вместе с ним в числе основателей компании Кузьма Григориадис, вице-президент холдинга «Евроцемент груп» Филарета Гальчева. Компания должна была заниматься строительством, но, просуществовав год, так и не произвела никаких финансовых операций. В августе 2018 года основатели решили ликвидировать юрлицо.

Ксения Клочкова