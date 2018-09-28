На Украине радикалы захватили храм УПЦ. Верующие опасаются, что это только начало
О захвате храма радикалами в Ивано-Франковской области сообщает 28 сентября информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.
По данным пресс-службы УПЦ, около часа дня представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор» напали на Свято-Троицкий храм в поселке городского типа Богородчаны.
«Взломали двери, разбили окна и избили верующих, – говорится в заявлении пресс-службы. – По информации, полученной информационно-просветительским отделом УПЦ, один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар».
Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Они смогли быстро распространить информацию, и к Свято-Троицкому храму подтянулись местные жители. Рейдеры смогли проникнуть в помещение через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись, они устроили драку.
«Настоятеля храма, заломив ему руки, пинками вытолкнули на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки», – отметили в УПЦ.
Там отмечают, что сейчас на месте происшествия ситуация остается напряженной.
Ранее митрополит Бориспольский и Броварский Антоний сообщал, что с 2014 года на Украине захвачено более 50 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сейчас, когда в Киев прибыли представители Константинопольского патриархата для подготовки автокефалии, иерархи УПЦ и аналитики прогнозируют нарастание этого процесса.
Справка:
Киев инициировал вопрос об отделении Украинской церкви от Русской, притом что по факту УПЦ и так независима в принятии своих решений. Власти соседнего государства обратились к Константинопольскому патриарху, который в одностороннем порядке принял положительное решение и направил в Киев своих экзархов — для подготовки автокефалии. Иерархи РПЦ возмутились таким решением и фактически разорвали отношения с Фанаром (так называется резиденция Вселенского патриарха). Глава УПЦ митрополит Онуфрий отказался встречаться с посланцами Константинополя. Вчера стало известно, что владыка внесен в базу «Миротворца» как «агент влияния РПЦ».