На Украине радикалы захватили храм УПЦ. Верующие опасаются, что это только начало

О захвате храма радикалами в Ивано-Франковской области сообщает 28 сентября информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

По данным пресс-службы УПЦ, около часа дня представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор» напали на Свято-Троицкий храм в поселке городского типа Богородчаны.

«Взломали двери, разбили окна и избили верующих, – говорится в заявлении пресс-службы. – По информации, полученной информационно-просветительским отделом УПЦ, один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар».

Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Они смогли быстро распространить информацию, и к Свято-Троицкому храму подтянулись местные жители. Рейдеры смогли проникнуть в помещение через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись, они устроили драку.

«Настоятеля храма, заломив ему руки, пинками вытолкнули на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки», – отметили в УПЦ.

Там отмечают, что сейчас на месте происшествия ситуация остается напряженной.

Ранее митрополит Бориспольский и Броварский Антоний сообщал, что с 2014 года на Украине захвачено более 50 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сейчас, когда в Киев прибыли представители Константинопольского патриархата для подготовки автокефалии, иерархи УПЦ и аналитики прогнозируют нарастание этого процесса.