На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной

Компания «Мастер Девелопмент»

Инвестиции в отель составят свыше 10 млрд рублей. Общая площадь гостиничного комплекса – более 140 тыс. м2.

«Корабли» представляет собой гостиничный комплекс из 2 корпусов по 11 этажей каждый с внутренним двором. Отель включает гостиничные номера с дизайнерской отделкой, конгресс-центр вместимостью свыше 800 человек, общественное пространство с прогулочной набережной, а также набор сервисов: кафе и рестораны, спа, спорт-клуб – все это будет открыто не только для постояльцев отеля, но и для жителей города. Будет предусмотрена подземная парковка. Управлять объектом будет профессиональный отельный оператор.

Компания «Мастер Девелопмент»

В «Мастер Девелопмент» отмечают, что гостиничный комплекс «Корабли» ориентирован в основном на деловых туристов, посещающих Петербург с краткосрочными деловыми или туристическими целями. Поэтому, отмечают в компании, после ввода объекта дополнительной нагрузки на инфраструктуру района не произойдет.

Особую роль при реализации стратегического проекта Мастер Девелопмент уделяет благоустройству устья реки Смоленки. «Близость к воде, организация зеленых зон, комфортные открытые территории сделают это место новой точкой притяжения для жителей города», по мнению инвестора проекта.

Компания «Мастер Девелопмент»

Новое общественное пространство будет создано в соответствии с мировыми стандартами организации городской среды. В устье Смоленки появятся благоустроенная пешеходная набережная, обзорные точки с видом на Финский залив, арт-пространство, детские игровые зоны, ландшафтный променад, связывающий территорию гостиничного комплекса «Корабли» с будущим парком на Смоленке, запланированном на участке 2,7 га в устье реки Смоленки на Морской набережной Васильевского острова.

«Мы рассмотрим идеи, которые, в первую очередь, отвечают требованиям местных жителей по организации пространства для комфортного досуга и отдыха. Мы берем за основу историю места, его важность для района и города в целом, одновременно опираясь на мировой опыт по организации общественных зон. Все это позволит дать Новосмоленской набережной вторую жизнь», – отмечает Мастер Девелопмент.

По оценке экспертов, появление качественного гостиничного комплекса для делового туризма и нового общественного пространства может отразиться на инвестиционной привлекательности недвижимости в районе: в среднем, цена на недвижимость вокруг «Кораблей» может вырасти на 20-30%.

Соинвестором проекта выступает «Плаза Лотус Груп», которая вложила 30 млрд рублей в сеть гостиниц массового сегмента в Санкт-Петербурге.

Справочно:

24 сентября 2018 года на заседании Правительства Санкт-Петербурга в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была одобрена концепция по благоустройству Новосмоленской набережной. Многофункциональное общественно-рекреационное пространство будет включать зоны активного и тихого отдыха, зоны для массовых мероприятий. Фасады зданий, мосты и ландшафт берега реки Смоленки получат собственную подсветку.

НИИЦ Генерального плана Санкт-Петербурга провел опрос местных жителей. Так, 13,7% выступили за благоустройство береговой линии, пляжей и обеспечение выхода к воде. Еще 12,8% поддержали благоустройство набережной Смоленки на всем ее протяжении. Исходя из результатов опроса центр приступил к разработке концепции «Линейного парка», в рамках которого предполагается создать тематический парк. Проект должен быть представлен в следующем году https://www.fontanka.ru/2018/09/17/046/

«Корабли» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "НТД". Проектная декларация на сайте http://korabli.spb.ru/