18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +8
$ 65.59р
76.23р
19:28 28.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
28.09.2018 12:00
Печать

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент»

Инвестиции в отель составят свыше 10 млрд рублей. Общая площадь гостиничного комплекса – более 140 тыс. м2.

«Корабли» представляет собой гостиничный комплекс из 2 корпусов по 11 этажей каждый с внутренним двором. Отель включает гостиничные номера с дизайнерской отделкой, конгресс-центр вместимостью свыше 800 человек, общественное пространство с прогулочной набережной, а также набор сервисов: кафе и рестораны, спа, спорт-клуб – все это будет открыто не только для постояльцев отеля, но и для жителей города. Будет предусмотрена подземная парковка. Управлять объектом будет профессиональный отельный оператор.

Компания «Мастер Девелопмент»
Компания «Мастер Девелопмент»

В «Мастер Девелопмент» отмечают, что гостиничный комплекс «Корабли» ориентирован в основном на деловых туристов, посещающих Петербург с краткосрочными деловыми или туристическими целями. Поэтому, отмечают в компании, после ввода объекта дополнительной нагрузки на инфраструктуру района не произойдет.

Особую роль при реализации стратегического проекта Мастер Девелопмент уделяет благоустройству устья реки Смоленки. «Близость к воде, организация зеленых зон, комфортные открытые территории сделают это место новой точкой притяжения для жителей города»,  по мнению инвестора проекта.

Компания «Мастер Девелопмент»
Компания «Мастер Девелопмент»

Новое общественное пространство будет создано в соответствии с мировыми стандартами организации городской среды. В устье Смоленки появятся благоустроенная пешеходная набережная, обзорные точки с видом на Финский залив, арт-пространство, детские игровые зоны, ландшафтный променад, связывающий территорию гостиничного комплекса  «Корабли» с будущим парком на Смоленке, запланированном на участке 2,7 га в устье реки Смоленки на Морской набережной Васильевского острова. 

Компания «Мастер Девелопмент»

«Мы рассмотрим идеи, которые, в первую очередь, отвечают требованиям местных жителей по организации пространства для комфортного досуга и отдыха. Мы берем за основу историю места, его важность для района и города в целом, одновременно опираясь на мировой опыт по организации общественных зон. Все это позволит дать Новосмоленской набережной вторую жизнь», – отмечает Мастер Девелопмент.

По оценке экспертов, появление качественного гостиничного комплекса для делового туризма и нового общественного пространства может отразиться на инвестиционной привлекательности недвижимости в районе: в среднем, цена на недвижимость вокруг «Кораблей» может вырасти на 20-30%.

Соинвестором проекта выступает «Плаза Лотус Груп», которая вложила 30 млрд рублей в сеть гостиниц массового сегмента в Санкт-Петербурге.

Справочно:

24 сентября 2018 года на заседании Правительства Санкт-Петербурга в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была одобрена концепция по благоустройству Новосмоленской набережной. Многофункциональное общественно-рекреационное пространство будет включать зоны активного и тихого отдыха, зоны для массовых мероприятий. Фасады зданий, мосты и ландшафт берега реки Смоленки получат собственную подсветку.

НИИЦ Генерального плана Санкт-Петербурга провел опрос местных жителей. Так, 13,7% выступили за благоустройство береговой линии, пляжей и обеспечение выхода к воде. Еще 12,8% поддержали благоустройство набережной Смоленки на всем ее протяжении. Исходя из результатов опроса центр приступил к разработке концепции «Линейного парка», в рамках которого предполагается создать тематический парк. Проект должен быть представлен в следующем году  https://www.fontanka.ru/2018/09/17/046/

«Корабли» – застройщик  ООО "Специализированный застройщик "НТД". Проектная декларация на сайте http://korabli.spb.ru/

 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
28.09.2018 18:30

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD* от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества»
ГК «Эталон»
28.09.2018 17:59

Группа «Эталон» награждена дипломом конкурса «Лидер строительного качества»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», был отмечен жюри конкурса «Лидер строительного качества – 2018» и награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Компания «Мастер Девелопмент»
28.09.2018 16:14

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 15:42

«Победа» перевезла 5 000 000 пассажиров с начала года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.
Анатолий Смирнов/ ГК «ЦДС»
28.09.2018 14:30

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Группа ЦДС победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка»
Setl City
28.09.2018 14:17

Setl City стала «Лидером строительного качества»

ЖК «Солнечный город» от Setl City получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства». Церемония награждения состоялась 27 сентября
АО «Строительный трест»
28.09.2018 13:59

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

Компания «Строительный трест» информирует о ходе строительства жилых комплексов в сентябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR.
ГК "КВС"
28.09.2018 13:33

Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»

Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни»
предоставлено компанией “Кулик Компани”
28.09.2018 13:15

Кресла с ортопедическими свойствами

Длительное сидение за компьютером чревато напряжением и болями в спине, и со временем можно «заработать» множество проблем с позвоночником.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 13:14

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий СЗФО

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий Северо-Западного Федерального округа по динамике роста выручки и стала единственной компанией в рейтинге издания «Коммерсантъ», представляющей транспортную отрасль. Заняв восьмое место, авиакомпания подтвердила статус крупнейшей транспортной компании Северо-Запада страны
https://pixabay.com
28.09.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Полис Групп»
27.09.2018 17:59

ГК «Полис Групп» - победитель конкурса «Лидер строительного качества»

Компания «Полис Групп» одержала победу в конкурсе «Лидер строительного качества - 2018». Жилой комплекс «Полис на Неве» награжден в номинации «Лучший объект жилищного строительства»