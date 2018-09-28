ВЦИОМ: Рейтинг Путина стабилизировался, показатели доверия к главе кабмина также остались неизменны

С момента последнего опроса рейтинги доверия российскому президенту и премьер-министру практически не изменились. Социологи говорят о стабилизации.

Согласно новым данным, которые 28 сентября публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения, сейчас деятельность президента одобряют 63,7% респондентов. Работу председателя правительства и деятельность министров положительно оценивают 33,9% и 40,3% опрошенных, соответственно.

Личный рейтинг Владимира Путина подрос до 37,2%. В середине сентября он составлял 35,9%.

Как ранее писала «Фонтанка», предыдущий опрос показал очередное снижение доверия к президенту и правительству России, к новому замеру показатели в основном изменились на доли процентов.

О падении рейтингов российской власти на фоне принятой Государственной думой пенсионной реформы и роста цен на бензин в середине лета сообщали все социологические службы — и провластные, и независимые.