Депутат пожаловалась на низкую зарплату: «Не остается ничего, одни долги по кредитной карте»

На нехватку зарплаты пожаловалась член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

«Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», – цитирует 28 сентября Ганзя радиостанция «Говорит Москва».

Депутат пожаловалась, что ей приходится тратить собственные средства во время посещения различных учреждений.

«Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю», – рассказал Ганзя.

Она напомнила, что ее зарплата – всего 380 тысяч рублей (без вычета подоходного налога), и других доходов у нее нет.

Высказывание члена комитета Госдумы по бюджету и налогам вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. В частности, ей напомнили, что средняя зарплата в России не дотягивает и до 40 тысяч.

Своими умозаключениями о доходах сегодня поделился также депутат-единоросс Николай Валуев, который в рамках сервиса «Задай вопрос Н. Валуеву» написал пенсионерке: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Тема депутатских зарплат прозвучала на пленарном заседании Госдумы 26 сентября, когда парламентарии во втором чтении принимали закон о пенсионной реформе. Коммунисты пришли в зал заседания в футболках, протестуя против документа. Спикер Вячеслав Володин отреагировал на это такими словами: «На зарплату депутата можно пиджак купить. И галстук. У нас заработные платы выше, чем у тех, кто нас выбирал», – сказал Володин.