Петербуржцы нападают на машины. За два дня таких – пятеро задержанных

Два дня подряд, 27 и 28 сентября, бойцы национальной гвардии ловили в Петербурге «автомобильных» хулиганов. В итоге в трёх районах задержаны пять человек – от юных лет до седин.

Как сообщает пресс-служба УВО, 27 сентября в 12:30 сотрудники наряда вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Сестрорецке (Курортный район), у дома 50 по улице Володарского увидели двух мужчин, разбивающих стекло в припаркованной «Волге» (ГАЗ-3110). Хулиганов задержали и передали полиции. Им, как оказалось, одному 49 лет, другому 52 года.

Около 23 часов вневедомственная охрана получила информацию о том, что на Краснопутиловской улице, 92, в Московском районе неизвестные громят машины. Гвардейцы прибыли по указанному адресу и застали там двух нетрезвых граждан в возрасте 19 и 20 лет. Парни помяли двери и выломали боковые зеркала у припаркованных автомобилей Volkswagen Transporter, KIA Сeed и LADA – как отмечается в сообщении, из хулиганских побуждений. Ночь молодые люди встретили в 29-м отделе полиции.

Минувшей ночью, около 3 часов, наряд вневедомственной охраны вызвали на улицу Есенина, 30 (Выборгский район), где неизвестный палкой молотил по стоящей Suzuki Grand Vitara. К моменту прибытия сотрудников Росгвардии он успел повредить капот. Его задержали и передали сотрудникам 57-го отдела полиции.

По всем этим фактам проводятся проверки, выясняются суммы ущерба и решаются вопросы о возбуждении уголовного дела.