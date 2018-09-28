Исторический дом на Белинского дал крен и лишился системы отопления

Жилой дом 13 по улице Белинского, дореволюционной постройки, к началу отопительного сезона полностью лишился системы отопления. Ее демонтировали и вывезли владельцы подвала и помещений первого этажа.

По словам жильцов дома, работы по углублению и расширению подвала ведутся уже с февраля 2017 года. Фундамент строители не укрепили, и исторический памятник просел, один из жилых подъездов завалился на бок и пошел трещинами. Как уверяют жители, управляющая компания АО ПРЭО "Нежилой фонд", КГИОП и администрация Центрального района в курсе, неоднократно собирали комиссии, но прекратить несанкционированные работы или хотя бы попасть в подвал дома так и не смогли. К их приходу помещение запиралось, владельцы "лишались" средств связи, а рабочие исчезали.

Правда, и жильцы не всегда могли присутствовать на комиссиях – порой их извещали о проведении спустя неделю.

А перед включением отопления чиновники обнаружили, что из подвала в дом нет трубопровода и даже стояков отопления.