«Победа» перевезла 5 000 000 пассажиров с начала года

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.

Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 млн человек – на 50% больше прошлогоднего показателя.

Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик сказал: «Это действительно большой успех и большая победа нашего перевозчика. Сегодня мы встречаем 5-миллионного пассажира авиакомпании «Победа». Это значительный шаг вперед, и надо отдать должное команде «Аэрофлота», руководителям авиакомпании «Победа», аэропорту Внуково и другим аэропортам, с которыми ведется сотрудничество. Хочу сказать, что те результаты, которых вы достигаете, во многом дают возможность двигаться и всей отрасли вперед. Минтранс заинтересован в развитии именно таких эффективных качественных авиакомпаний. Мы поздравляем сегодня авиакомпанию «Победа», группу «Аэрофлот», ее руководителей. Я хочу пожелать вам новых успехов, нового движения с набором высоты, и хочу заверить, что Министерство транспорта вас в этом полностью поддержит».

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» – Председатель Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа» Виталий Савельев заявил: «Сегодняшнее событие ясно свидетельствует: проект низкобюджетного перевозчика состоялся и оказался в высшей мере успешным, крайне нужным России и ее населению. Авиакомпания «Победа» изменила облик нашей отрасли и во многом предопределяет ее будущее. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со скромными доходами впервые в жизни смогли позволить себе авиаперелет. На тех маршрутах, где появляется «Победа», тут же происходит снижение тарифов и у других перевозчиков. Это – проект не только Аэрофлота, но и всей страны, который пользуется вниманием и поддержкой Президента Российской Федерации».

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил: «Победа» – давно уже не маленькая компания, не стартап, не пилотный проект. «Победа» – крупный и значимый участник не только на российском, но и на международном рынке. Сегодня мы перевезли клиента под номером 5 000 000. Мы впервые достигли такого показателя в течение года. Выбор наших клиентов – главная оценка нашей работы».

С начала полетов «Победы» в декабре 2014 года услугами лоукостера воспользовались 17,25 млн человек. Авиакомпания благодаря своей ценовой политике и уникальной модели пользуется востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97%, а на большинстве рейсов достигает 100%, что представляет собой самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.