Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз», если станет президентом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после победы на президентских выборах на Украине собирается отказаться от государственной нефтегазовой компании.

«В первую очередь мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также, если НАК «Нафтогаз» насоздает другие посреднические структуры (а он сейчас планирует это сделать), для продажи природного газа украинцам <…> все это будет ликвидировано», – цитирует 28 сентября Тимошенко Newsone.

Политик также отметила, что ее фракция в Раде собирается лоббировать законопроект, запрещающий манипуляции с газотранспортной системой страны. Тимошенко заверила, что во время своего президентства не даст «издеваться над Украиной».

«Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа», – заверила лидер «Батькивщины».

Напомним, что у Юлии Тимошенко есть реальные шансы возглавить страну, так как, согласно последним опросам, за нее готовы отдать свой голос большинство избирателей. Действующий президент Петр Порошенко делит вторую строчку с шоуменом Владимиром Зеленским, который сыграл президента в сериале «Слуга народа». Сам Зеленский неоднократно подчеркивал, что не собирается заниматься политикой. Выборы в стране состоятся 31 марта 2019 года.