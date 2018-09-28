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Бизнес
28.09.2018 15:39
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Бывшему мясокомбинату пришел иск от электроэнергетиков на 8,6 млн рублей

АО «Петербургская сбытовая компания»(ПСК) подало иск на 8,6 млн рублей к ООО «Самсон». Поставщик ресурсов в судебном порядке требует неустойку за несвоевременную оплату электроэнергии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба «ПСК».

Директор компании «Самсон» Павел Мемнонов, под брендом которой выпускается одноименная мясная продукция, сообщил, что это не первый иск от ПСК и что компания активно рассчитывается со своими долгами. Он подчеркнул: эти долги были накоплены прежним руководством, но в ближайшее время предприятие выполнит все свои финансовые обязательства. Первые выплаты по этому иску «Самсон» обещает сделать на следующей неделе. Мемнонов также добавил, что сейчас предприятие не занимается производством, а сдает площади мясокомбината на Московском шоссе в аренду.

Всего в 2018 году «Петербургская сбытовая компания» подала 3 иска к ООО «Самсон» о взыскании задолженности и неустойки. Фирма по требованию энергетиков уже заплатила за электроэнергию в размере 18,2 млн рублей, частично исполнив исковые требования АО «ПСК».

У "Самсона", с которым сейчас активно судятся электроэнергетики, богатая история. Ранее компания объединяла работу нескольких заводов по созданию мясных продуктов. В начале 1990-х ими производилось более 500 наименований мясной продукции, однако сегодня на месте бывших комбинатов ведется жилая застройка.

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