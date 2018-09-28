Переживет ли «Теплосеть Петербурга» трагедию на Измайловском без потерь

Прорыв с гибелью двух человек может повлиять на будущие переговоры «Газпрома» и Георгия Полтавченко о выкупе «Теплосети» городом. Почти половина сетей Петербурга имеет износ, аналогичный с трубой-убийцей, и второй сезон подряд деятельность предприятия сопровождается уголовным скандалом.

Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"

Следственный комитет повторно счел небезопасным оказание услуг населению предприятием «Теплосеть СПб». Дело возбуждено после прорыва трубы с кипятком на Измайловском проспекте. Вода размыла почву и хлынула в кафе с посетителями. Таких потенциально опасных мест в городе – множество.

Кафе «Типичный Питер» расположено в подвале трехэтажного дома № 20 на Измайловском. Мимо его задних окон проходит труба горячего водоснабжения диаметром 300 миллиметров. Ее предельный срок эксплуатации истек в прошлом году, но, как уточнили «Фонтанке» в «Теплосети СПб», экспертиза промышленной безопасности продлила жизнь до 2020-го. Трубу не стали менять к отопительному сезону, он начался 28 сентября.

Коммуникация не выдержала первого же запуска горячего носителя под высоким давлением. По предварительной версии, сильнейшая коррозия и свищи вызвали мощную утечку воды. Она размыла землю под асфальтом, который провалился под двумя автомобилями, и хлынула в окна «Типичного Питера» с массой грязи. В кипяток попали и погибли 20-летние посетители.

Откачка воды, подъем уничтоженных автомобилей и расчистка двора от грязевых масс, вызванных прорывом, заняли полдня. «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» вывесил оптимистичное объявление об отсутствии горячего водоснабжения до 18.30, но «Теплосеть» приступила к замене проблемного участка только в два дня. На работы отводятся 13 часов.

По данным «Теплосети», инцидентов на прорванном участке не происходило шесть лет. Как сообщили «Фонтанке» жильцы, место провала регулярно раскапывали и заново укладывали асфальт. Но ручаться за то, что ремонтировали именно трубу с горячей водой, не могут. Рядом с домом проходят и другие коммуникации.

Чиновники вплоть до Минстроя последовательно отчитались о взятии инцидента на контроль. Следственный комитет отреагировал возбуждением уголовного дела по статье 238, часть 3, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

В компании к расследованию относятся весьма спокойно. В ее практике есть аналогичный пример. Он закончился бескровно, ни одной головы не слетело. В декабре 2017 года СК возбуждал дело по той же статье за прорыв трубы «Теплосети» на Тульской улице в центре Петербурга. В промоину попала 58-летняя Захида Сулейманова. Ее госпитализировали с термическим ожогом половины туловища и ног – были повреждены 57% поверхности тела. Следствие обещало установить все обстоятельства и разобраться.

За прорыв на Тульской к уголовной ответственности был привлечен начальник района первой группы второго эксплуатационного района «Теплосети Санкт-Петербурга» 56-летний Герман Байков. По мнению следствия, он в течение семи лет, с 1 мая 2010 года (время назначения на должность) по 10 декабря 2017-го, действовал по неосторожности, ненадлежащим образом исполнял профессиональные обязанности, не обеспечив содержание оборудования в исправном состоянии и безопасные условия эксплуатации, не организовал обследование участка тепловой сети на Тульской. Причиной прорыва трубы стали множественные мелкие сквозные отверствия (свищи) и глубокая естественная коррозия.

Другие участники в деле не появились, и следствие переквалифицировало преступление на 118-ю статью УК «Причинение тяжкого вреда по неосторожности», а потом и вовсе решило, что уголовное преследование надо прекращать. Оно обратилось с ходатайством в 210-й судебный участок Центрального района. Мировой судья Елена Баранова 30 августа вынесла постановление о прекращении дела и назначении Байкову судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей, уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Пока шло следствие, по нашим данным, «Теплосеть» заплатила Захиде Сулеймановой и ее родственикам свыше 2 млн рублей, еще 1,3 млн были выплачены по страховке. В суде Сулеймановы не возражали против прекращения дела против сотрудника компании, посчитав ущерб возмещенным.

По утверждению женщины, до которой дозвонилась «Фонтанка», в роскоши она не купается, со здоровьем у нее по-прежнему все плохо: «Пять минут сижу, потом ложусь. Мне даже инвалидность не дали, потому что я будто бы получала медпомощь по квоте. Насчет выплаченных нам денег надо спрашивать моего сына, но я не хочу поднимать эту тему».

По информации «Фонтанки», в конце октября должны состояться переговоры «Газпрома», через дочернюю «ТГК-1» фактически владеющего «Теплосетью» (74,99 %), и Георгием Полтавченко. Городу принадлежит остальная доля компании. В его планы входит трата 9 млрд рублей на реконструкцию изношенных сетей с постепенным выкупом акций предприятия. Общая протяженность труб «Теплосети» в Петербурге – 2500 километров, из них изношены 1125, то есть около 40 процентов сетей нуждаются в замене. Собственная инвестпрограмма исполняется «Теплосетью» на низком уровне, считают в Смольном.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»