В Смольном отреагировали на прорыв трубы на Измайловском, унесший две жизни. Причину аварии установит комиссия

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил городскому комитету по энергетике и инженерному обеспечению организовать работу межведомственной комиссии по выявлению причин прорыва трубы на Измайловском проспекте, где в подвале кафе «Типичный питер» нашли тела двоих посетителей, плавающих в кипятке. Об этом «Фонтанке» 28 сентября сообщили в комитете по энергетике.

Комиссии также предстоит провести анализ итогов тепловых и гидравлических испытаний по всем теплоснабжающим организациям. Чиновники проверят, как именно энергетики боролись с нарушениями, которые выявили при прошлых тестах.

Кроме того, Албин поручил дополнительно проанализировать результаты планово-профилактических ремонтов, проведенных в межотопительный период, и проверить готовность тепловых сетей к выполнению графика тепловых нагрузок. Госстройнадзору поручено провести экспертизу строительных конструкций здания, в котором произошла авария, для выявления скрытых дефектов и принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Авария возле 20 дома по Измайловскому проспекту произошла(https://www.fontanka.ru/2018/09/28/016/) в ночь на 28 сентября: около половины четвертого ночи не выдержала труба 1992 года прокладки. АО «Теплосеть», в ведении которого находились сети, утверждает, что коммуникации были подготовлены к отопительному сезону. Тем не менее кипяток затопил двор, образовал промоину, в которую провалились две машины, и хлынул в подвальное помещение. Тела двух молодых людей двадцати лет были обнаружены в процессе откачки воды из помещения. По словам очевидцев, молодые люди уже вышли на улицу, когда лопнула труба, но вернулись за вещами. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Теплоэнергетики уточняют, что в зону аварии попали 76 зданий.