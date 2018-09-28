Каталония собирается провести новый референдум о независимости

Каталонский женералитет, высший орган самоуправления автономии, обратился к испанскому премьеру с просьбой провести новый референдум об отделении республики на севере страны.

«Уважаемый председатель правительства, с политическими заключенными и изгнанниками, с тысячами каталонцев, находящихся под следствием за 1 октября (в этот день в 2017 году в республике состоялся референдум, который власти Испании признали незаконным. — Прим. ред.), в демократическом праве на самоопределение Каталонии отказывают вновь и вновь. Кто же ставит во главу угла конфликт?» – написал 28 сентября в своем твиттере председатель каталонского женералитета Ким Торра. Он отметил, что обратился к испанскому премьеру Педро Санчесу с просьбой о проведении референдума о независимости.

Сам Санчес допустил, что у каталонцев есть право на самоопределение, однако поставил им условия: партии, радеющие за независимость Каталонии, должны отказаться от поддержки правительства социалистов. Торра, в свою очередь, считает, что Мадрид не хочет идти на компромисс.

Напомним, что 1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказались за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Верховный суд в Мадриде также выдал ордер на арест лидера независимой Каталонии Карлеса Пучдемона, который вынужден был покинуть страну. Пучдемон уехал в Финляндию, где финская полиция хотела его арестовать, но не сделала это, так как не смогла установить его точное местоположение. Пучдемон был задержан уже в Германии. В итоге немецкие судьи разрешили экстрадицию лидера каталонцев в Испанию.