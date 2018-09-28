Путин призвал новобранцев. "Берцы" наденут 132 тысячи россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2018 года на военную службу.

Согласно документу, на военную службу призываются 132 тыс. 500 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

Согласно указу, призыв в армию будет осуществлен с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Одновременно из рядов Вооруженных сил будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых по призыву истек.

Указ от 28 сентября вступил в силу со дня опубликования. Документ размещен на портале правовой информации.