Эффект домино на Пулковском собрал колонну автобусов с учащимися. После аварии транспорт толкали подростки

Автобусы с подростками попали в ДТП в Московском районе Петербурга днём 28 сентября. «Мерседес» подрезал колонну и исчез, помогать в передвижении аварийного транспорта пришлось учащимся — применяя физическую силу.

По свидетельству очевидцев в социальных сетях, авария произошла около двух дня напротив ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. Колонну из шести автобусов, которую сопровождала машина ГИБДД, подрезал «Мерседес». Чтобы избежать столкновения, первый автобус затормозил, на его действия не успели отреагировать водители двух следующих. В итоге они врезались друг в друга. По предварительной информации, среди пассажиров пострадавших нет.

Как рассказал «Фонтанке» один из свидетелей случившегося, в автобусах находились учащиеся техникумов, лицеев и колледжей города, подростки ехали из лагеря «Буревестник-Водоканал» (под Лугой) до станции метро «Московская». После ДТП «Мерседес» исчез. Юноши вместе со взрослыми толкали один из застрявших посередине дороги автобусов.

Видео – читатель "Фонтанки" Кирилл.