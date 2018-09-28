Прокуратура не увидела нарушения закона в запрете согласованного митинга против пенсионной реформы из-за «царь-трубы»

Запрет Смольного на проведение ранее согласованной на площади Ленина акции против пенсионной реформы в прокуратуре Петербурга сочли обоснованным. Поводов для реагирования надзор не нашел.

Об этом говорится в ответе депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому, документ он опубликовал в Facebook 28 сентября. В письме уточняется: ремонт лопнувшей накануне митинга 9 сентября «царь-трубы» мог быть опасен для активистов. При этом надзорный орган отмечает, что чиновники ничего и не запрещали, а лишь уведомили о «невозможности» проведения и предупредили о возможных последствиях. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – сказано в ответе прокуратуры.

Митинг на площади 9 сентября состоялся, несмотря на «предупреждения». Сотрудники полиции и Росгвардии развезли по отделам больше шестисот человек, среди них было 80 несовершеннолетних. Суды для активистов закончились штрафами и сутками ареста. Не состоялся в согласованном месте и митинг на ту же тематику через неделю, организовывала который группа депутатов регионального парламента. Его совместили с акцией дольщиков в Свердловском саду, оппозиционеров оттуда спугнули матом.

Труба на площади лопнула 6 сентября, в земле аварийщики нашли не только коллектор 1917 года выпуска, но и пустоты. Ремонт продлили до 20 октября.