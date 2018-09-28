Два слова в твите могут стоить Маску его должностей в Tesla

Кадр из видео в YouTube

Комиссия по ценным бумагам США подала в суд Нью-Йорка иск против Илона Маска, в котором требует запретить ему управлять «публичными» компаниями, то есть такими, чьи акции торгуются на биржах. Этот иск может стоить Маску всех его должностей в Tesla, пишет 28 сентября New York Times.

Маск, как утверждается в иске, «знал или был достаточно безответственен, чтобы не знать», что его заявление в Twitter об обеспечении выкупа акций было «ложным и вводящим в заблуждение». «На самом деле Маск даже не обсуждал, а тем более не получил подтверждения по ключевым условиям сделки, включая цену, ни с одним потенциальным источником финансирования», – говорится в иске комиссии по ценным бумагам.

Злополучный твит от 7 августа Илон Маск послал из машины: он вел Tesla Model S в аэропорт, чтобы отправиться на своем частном самолете в Неваду на пару дней по делам на Gigafactory. Текст твита уже стал знаменитым: «Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured». Что можно перевести примерно так: «Подумываю выкупить Tesla с биржи при цене акции 420 долларов. Финансирование обеспечено».

Именно два последних слова и подняли такую бурю и привели к расследованию комиссии по ценным бумагам и к иску, поданному в суд Нью-Йорка. Если Маску не удастся доказать, что они имели под собой почву в виде хотя бы предварительных переговоров с серьезными источниками финансирования, он действительно может лишиться ключевых позиций в Tesla, где одновременно занимает должности генерального директора и председателя совета директоров. Запрет занимать руководящие должности в публичных компаниях это самое серьезное наказание, которое может наложить на бизнесмена комиссия по ценным бумагам.

При этом информация о наличии инвесторов, готовых помочь Маску выкупить компанию, неоднократно появлялась в прессе. В частности, заинтересованность в такой сделке высказывал инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который и так является акционером Tesla Inc. Правда, через неделю выяснилось, что саудовцы практически одновременно вели переговоры и с конкурентом Маска Lucid Motors Inc. Среди возможных источников финансирования называли даже российского миллиардера, одного из совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, однако сейчас, как известно, братья Магомедовы находятся в тюрьме по обвинениям в хищениях на 2,5 миллиарда рублей и создании преступного сообщества.

В любом случае доказать то, что утверждение о финансировании имело под собой почву, будет непросто, но Маск выходил и не из таких сложных ситуаций. С другой стороны, даже при худшем стечении обстоятельств Илон Маск останется во главе Space X и своей «шутки» — Boring Company, поскольку обе они являются частными компаниями, и гнев комиссии по ценным бумагам США на них не распространится.