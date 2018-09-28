Сына блокадника возмутила акция "Бургер Кинга" в центре Петербурга: «В этом городе вы не умрёте от голода»

Промоутер сети американского фастфуда «Бургер Кинг» вышел на Невский проспект с провокационной для Северной столицы надписью на фирменной футболке: «В этом городе вы не умрёте от голода» («You won’t starve in this city»). Фото сделал американец Иван Мильчин, отец которого пережил блокаду.

«А как вам, петербуржцы? Поведёте своих детей в БК? Теперь не только корону дадут, но, может, и майку подарят – будет повод поговорить о войне. Расскажете, что в январе 2019 – 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 632 253 человека погибли от голода. Но город выстоял, ваши деды и прадеды победили и теперь у вас есть «Бургер Кинг», – прокомментировал выложивший снимок предприниматель Петр Лидов-Петровский.

Автор снимка Иван Мильчин подтвердил «Фонтанке», что снимок был сделан, когда он на прошлой неделе гулял по Петербургу. Молодой человек стоял не только в футболке с символикой «Бургер Кинга», но и в фирменной кепке и раздавал рекламные листовки компании. И ему не очень приятно было увидеть такое.

В пресс-службе «Бургер Кинг Россия» 28 сентября «Фонтанке» заявили, что рекламный слоган предназначался не Петербургу и после чемпионата мира не используется компанией.

"Рекламный макет «You won’t starve in this city» мы использовали в Екатеринбурге. Этим баннером мы встречали в июне туристов из других стран, прилетавших на чемпионат мира. Многие из них, приехав в незнакомый им город Екатеринбург, мало знали о нашей стране и имели предубеждение к русской кухне. Мы сообщали им рекламными плакатами, что здесь есть известная для них сеть «Бургер Кинг». Для русского населения в том же макете был дан перевод «с нами не пропадешь»", – заявили в компании.

Там допустили, что часть рекламных материалов (в том числе футболки) могла не быть утилизирована после акции и, таким образом, кто-то мог надеть такую футболку в другом городе.

"Мы проведем проверку и если обнаружим кого-то в Санкт-Петербурге в такой футболке, обязательно потребуем утилизировать, так как это несогласованное с нами использование бренда, – заверили в компании. – Наша компания с глубоким уважением относится к истории России, поддерживает фонд ветеранов, и любой подтекст или шутки по данной теме для нас неприемлемы и табуированы".