Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Анатолий Смирнов/ ГК «ЦДС»

Группа ЦДС победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка».

Компания ООО «Строй Прогресс», входящая в Группу ЦДС, награждена дипломом 1 степени конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка». Высшую оценку компания получила за жилой комплекс ЦДС «Муринский Посад». Также дипломом 2 степени награжден жилой комплекс ЦДС «Московский» (ООО «ЛенТехСтрой» Группы ЦДС).

Участники конкурса и их объекты оценивались экспертами по десятибалльной шкале. В ходе посещения членами жюри строительных площадок проверялось соответствие выполняемых работ требованиям техрегламентов и проектной документации, изучалась система контроля и менеджмента качества.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года среди компаний, работающих на территории Северо-Западного Федерального округа. Партнерами соревнования выступают Правительство Санкт-Петербурга, Администрация Ленинградской области, Ассоциации «Национальное объединение строителей» и «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», а также профессиональные объединения и некоммерческие партнерства региона.

В 2018 году победителей выбрали в 12 номинациях. На конкурс были представлены 30 объектов строительства и 23 наименования строительной продукции.

«Наша компания уже не раз становилась победителем конкурса «Лидер строительного качества». Мы всегда с удовольствием участвуем в подобных профессиональных соревнованиях. Это позволяет нам объективно оценить уровень своей работы и ситуацию на рынке. Мы рады, что в этом году наша строительная площадка была признана членами жюри лучшей в части соответствия всем требованиям», – сообщил начальник строительного комплекса ЦДС «Муринский Посад» Анатолий Смирнов.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Муринский Посад» - застройщик ООО "ИнвестКапитал", разрешение на строительство №RU47504303-58 от 04.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", разрешение на строительство № 78-011-0305.1-2016 от 15.12.2016 г., проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/