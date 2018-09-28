Петербургские депутаты взялись за квесты. Хотят запретить детям играть в закрытых комнатах

Игры в квест-румах хотят законодательно урегулировать. Петербургские парламентарии Денис Четырбок и Александр Ходосок написали законопроект о требованиях к таким развлечениям.

Как рассказали “Фонтанке” в пресс-службе комитета по законодательству петербургского парламента, в документе авторы предлагают дать юридическое определение квестам – «интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками мероприятия невозможно до решения поставленных организатором задач посредством применения умственных или творческих способностей участников». Также законодатели хотят прописать требования к организациям квест-румов, в частности – запретить поход детей младше 14 лет в такие комнаты.

“Несовершеннолетние зачастую не способны предвидеть последствия своих действий”, – утверждают Ходосок и Четырбок.

В законопроекте депутаты также предлагают ввести обязательные технические требования к безопасности в квест-румах. Конкретный перечень необходимых характеристик в документе не приводится. Предполагается, что список требований будет разработан исполнительной властью.

В пресс-службе добавили, что депутаты также намерены выступить с федеральной инициативой о введении обязательного лицензирования квестов по всей России.

Причиной внимания к квестам депутаты объяснили участившиеся в городе несчастные случаи с игроками. Так, в апреле 2018 года во время проведения квеста «Голодные игры» участница игры должна была скользить по тросу, однако тот не выдержал и оборвался. Еще одну петербурженку годом ранее при прохождении квеста ударили топором по ноге.