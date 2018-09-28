Глава Atria Russia: Колбаса подорожает на 2-10% уже в октябре

Почему российские сосиски по-прежнему делают из импортного мяса, как подорожание сырья и повышение НДС будут влиять на цены, каких продуктов не хватает отечественным потребителям – «Фонтанке» рассказал исполнительный вице-президент «Атриа Россия» Илари Хююрюнен.

Илари Хююрюнен возглавил российское подразделение финской группы Atria (выпускает колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) в июле 2018 года после 15 лет работы в производителе красок Tikkurila. Вооружившись прежним опытом работы, топ-менеджер рассчитывает вывести компанию из убытка. Ставка будет сделана на премиальные деликатесы и «финскость» бренда как залог качества. А вот бюджетных линеек и снижения цен потребителям ждать не стоит.

– Вы покинули «Тиккурилу» после того, как компания заявила о масштабных планах по строительству нового завода в Ленобласти. Почему решили уйти в такой ответственный момент?

– Моя карьера в «Тиккуриле» была довольно долгой для работы в одной компании – 15 лет. Я не молодею, вероятно, даже наоборот (смеется). Так что я решил, что это мой последний шанс попробовать что-то совершенно новое, и тут как раз появилась возможность поработать в Atria Russia. Думаю, что я сделал все возможное для «Тиккурилы». Подтверждение тому – бизнес-результаты, которые демонстрировала компания в те годы, когда я ей руководил.

– Когда вы искали новое место работы, рассматривали ли вы другие страны или непременно хотели остаться в России?

– Когда я решил покинуть «Тиккурилу», я рассматривал разные возможности. Но Россия хорошая страна, здесь потрясающие люди. Так что да, я хотел остаться.

– Вы начали карьеру в российском подразделении «Тиккурилы» незадолго до начала экономического кризиса. Из-за ослабления рубля компания ушла в минус, но уже в 2017 вернулась к прибыли. Готовы ли повторить этот опыт в Atria, которая, судя по российским стандартам бухгалтерской отчетности, последние годы несет убытки?

– Да, именно так. Моя цель – сделать бизнес прибыльным. Я думаю, мы сможем выйти в плюс уже по итогам 2018 года. Но пока это лишь мое предположение. Наверняка мы узнаем, когда появятся финансовые результаты.

– Как показывает исследование «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России», игроки из Суоми разделились на два лагеря – одни инвестируют все больше и больше в развитие, другие, наоборот, сокращают бизнес, чтобы вернуться к рентабельности. Какой путь выберет Atria?

– Мы сейчас как раз обновляем стратегию на следующие пять лет. Усилия направлены как на рост выручки, так и достижение прибыльности. Мы будем следить за расходами. Я не могу сказать, что мы будем сокращать издержки, но мы должны быть аккуратными в наших тратах. Вероятно, в будущем инвестиции нам понадобятся.

– В прошлом году Atria сообщила, что инвестирует 4-5 млн евро в расширение и модернизацию производства. Были выполнены эти планы?

– Процесс модернизации завода в Синявино занял больше времени, чем планировалось, но мы завершим его в этом году. То есть инвестиции не были сокращены, но были разбиты на два года. Помимо этого, есть и другие вложения, которые, может быть, не так заметны со стороны, но которые помогают улучшить производительность и оборачиваемость продукции. Пока я не готов назвать общую сумму вложений по этому году, но думаю, что общий размер будет не меньше, чем в прошлом.

– Какие новые продукты появятся в результате модернизации?

– В сентябре мы запустили обновление в линейке Casademont (испанский бренд сыровяленых колбас, которые Atria производит по лицензии. — Прим. ред.). Это уже известные потребителям вкусы, но в формате снеков: мини-фуэт, мини-чоризо. К запуску готовятся и другие новинки. Так, что наш ассортимент становится все более разнообразным.

– Каких мясных продуктов, на ваш взгляд, сейчас не хватает российскому потребителю?

– Мне кажется, что мы должны фокусироваться на деликатесах, премиальных продуктах с добавленной стоимостью. В России еще много пробелов в этом ассортименте. С другой стороны, мы видим, что в последние годы спрос сместился в более экономичный сегмент. Но я не вижу необходимости расширять линейку в этом направлении, так как конкуренция здесь и так очень высока. Кроме того, я уверен, что по мере восстановления экономики спрос на более дорогие товары тоже будет расти.

«Цены поднимем, но качество не сдадим»

– В первом полугодии произошел скачок цен на мясное сырье – на 10-40% в зависимости от вида мяса. Отразится ли это на рецептуре и ценах продукции Atria?

– Цены на мясную продукцию, действительно, выросли драматично за первые девять месяцев. Как они будут меняться дальше, предсказать невозможно, поскольку факторы, которые на них влияют – вспышки африканской чумы свиней, к примеру, – вне нашего контроля. Конечно, мы не можем повышать цену на полке пропорционально росту затрат, но, так или иначе, розничная стоимость должна прийти в соответствие с расходами. Но мы не намерены снижать уровень качества, здесь у Atria предельно жесткие стандарты.

– Когда и на сколько вырастут цены? Летом мясные производители жаловались в правительство на ретейлеров, которые не торопятся согласовывать подорожание.

– Мы направили сообщение о повышении цен розничным сетям несколько недель назад. Переговоры пока продолжаются. Конечно, наши партнеры не были в восторге от такой перспективы. Это, безусловно, удар по потребителю в текущей экономической ситуации. Но что мы можем поделать? Так вынуждены поступать все игроки, не только Atria. Думаю, подорожание произойдет уже осенью – цены вырастут на 2-10% в зависимости от вида продукции. Полагаю, что сильнее всего увеличится стоимость продуктов с бОльшим содержанием мяса.

– Оценивали ли вы, как повышение НДС в 2019 году скажется на ценах и продажах? Продукты питания сохранят льготную ставку в 10%, но вырастет стоимость услуг, к примеру транспортных. А из-за подорожания других товаров может усилиться экономия на еде.

– Я всегда говорю своим сотрудникам, что надо фокусировать на вещах, которые мы можем контролировать, а не тех, на которые мы повлиять не можем. Эффект от повышения НДС, конечно, будет. Это всегда печально, когда цены растут, но этого не избежать – никто из производителей не будет компенсировать повышение из своего кармана.

– В своей отчетности за первое полугодие Atria сообщала о снижении продаж в розничных сетях. Почему покупатели отказываются от вашей продукции?

– Главная причина в том, что наши цены выше, чем у конкурентов. Как я уже говорил, мы не стали снижать уровень качества из-за подорожания сырья. Так что ситуация, действительно, непростая. Но я не думаю, что снижение продолжится. Уверен, нам удастся вернуть место на полках, в первую очередь благодаря интересному ассортименту.

– Помогает ли компенсировать это снижение собственная розничная сеть Sybilla ?

– Наш проект Sybilla – это все-таки не совсем ретейл, скорее, концепция фастфуд. Сейчас у нас более 3,5 тысяч точек по всей стране, около 300 открыто в этом году. Мы почти приблизились в тому моменту, когда места для новых магазинов уже не останется. Поэтому развивать проект будем не за счет экспансии, а за счет пополнения ассортимента.

– Что может стать альтернативным каналом сбыта? Планируете ли вы запускать онлайн-продажи? Развивать экспорт?

– Мы обсуждали такую возможность, но пока это сложно организовать. К примеру, нужно более детально продумать, как организовать доставку для потребителей. При этом наши розничные партнеры, к примеру X5 и «Окей», сотрудничают с нами, запуская свои интернет-проекты. Для нас это тоже способ представить свою продукцию онлайн. Собственный интернет-магазин – точно не перспектива следующего года, но в будущем это возможно.

– Что касается экспорта, сейчас наша продукция поставляется в Казахстан и Белоруссию. Я вижу здесь потенциал, но пока мы концентрируемся на домашнем рынке.

– Важно также сказать, что кроме розницы и собственной концепции фастфуд, мы работаем с клиентами из сектора HoReCa (отели, рестораны кафе. — Прим. ред.). Многие ресторанные сети принадлежат международным компаниям или стараются учиться у западных коллег. А мы единственная европейская компания на российском мясном рынке. Мы следуем международным стандартам и нормам деловой этики. Получается, что мы говорим на одном языке с такими клиентами. И это приносит результат: наши продажи в канале HoReCa стабильно развиваются.

«Жаль, что колбасу нельзя раскрасить»

– Насколько я знаю, частично мясо для колбасных изделий по-прежнему закупается за границей. Поможет ли усиление локализации снизить давление на цены?

– Многие товары, которые мы производим, и так российские на 100%. Но мы, действительно, закупаем говядину в Южной Америке, поскольку российского мяса по-прежнему не хватает. Так что не очень ошибусь, если оценю средний уровень локализации в 80%. Но очень надеемся, что через три года это будет 100%.

– В одном из интервью вы говорили, что не видите смысла локализовать производство «Тиккурила» на 100%, поскольку доверия к импорту у потребителя все же больше. В плане еды россияне более патриотичны?

– Не уверен, что это вопрос патриотизма, скорее, доступности и качества. Поскольку основа для водоустойчивой краски не производилась в России, доля импорта сохранялась. С говядиной та же ситуация — пока ее не производят в должном объеме, мы закупаем ее за рубежом. Но я считаю, что производство продуктов питания находится в России на достаточно высоком уровне.

– Какой еще опыт, полученный в «Тиккуриле», мог бы быть использован в Atria? Может быть, добавить больше красок?

– К сожалению, мы не можем раскрасить мясо, используя те же пигменты, что и в красках (смеется). Но мы изучаем разные возможности. Время от времени продукту требуется обновление упаковки, ребрендинг, чтобы подчеркнуть достоинства и отстроиться от конкурентов. Мы также можем сделать акцент на «финскости» бренда. Наши продукты делаются в России, преимущественно из российского сырья, но у нас финские стандарты качества. Идеи корпоративной ответственности и устойчивого развития также становятся более важными для российского потребителя.

– В 2014 году газета «Коммерсант» включила вас в список «самых суровых топ-менеджеров» в России, причем суровость определялась темпами роста выручки и рентабельности. Помогает ли вам «суровость» добиваться поставленных бизнес-целей или же вы сторонник концепции «мягкой силы»?

– Я думаю, что тут есть небольшая ошибка: в 2014 году я еще только приехал в Россию, так что результаты моего руководства стали видны чуть позже. Но я бы не назвал свой стиль управления суровым. Я считаю, что управление — это сочетание лидерских качеств и готовности выступить наставником, а также умения добиваться, чтобы правильные люди оказывались на правильных местах. Можно иметь самых лучших сотрудников, но достичь отличного результата можно, только построив команду.

Беседовала Галина Бояркова

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.