Продажи электромобилей в России растут стремительно – петербуржцы купили 5 штук

За 8 месяцев 2018 года объём рынка новых электромобилей в России составил 86 единиц, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 28 сентября «Автостат».

Продажи увеличиваются уже семь месяцев подряд: с февраля они демонстрируют как минимум двузначный рост. В июле объём рынка вырос ровно вдвое, до 20 штук, а в августе был зафиксирован минимальный показатель за это время (+27%, до 14 штук).

Самым популярным электромобилем в нашей стране является Nissan Leaf, на него приходится более половины продаж – за 8 месяцев его купили 44 россиянина. По данным «Автостата» на 1 июля 2018 года, у нас зарегистрировано почти 1800 таких машин, это 70% от общего количества стоящих на учёте электромобилей. В Японии «Лифы» второго поколения продаются по цене от 29 тысяч долларов, в Европе и Америке – от 29,9 тысячи долларов (в рублях это примерно 1,9 миллиона).

Tesla в России приобрели 38 человек, причём 30 из них – кроссовер Model X, седан Model S – семь человек, а новинку Model 3 – один наш соотечественник. В США, отметим, спрос на Model 3 так высок, что на их доставку покупателям не хватает ни специальных железнодорожных вагонов, ни прицепов-автовозов. В переводе на рубли цены на Model 3 начинаются от 2 с лишним миллионов.

Кроме того, с начала года на российских дорогах появились четыре Renault Twizy. Цены на эту модель, по данным российского сайта компании, начинаются от 949 000 рублей.

Как горячие пирожки электрокары расхватывают в Москве (29 за восемь месяцев) и в Приморском крае (13). По пять штук пополнили парки Санкт-Петербурга и Подмосковья, по три – Иркутской области, Хабаровского и Краснодарского края. Жители Татарстана, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей приобрели по два новых электромобиля. Еще в 17 субъектах прибавилось по одному электрокару.