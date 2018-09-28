Setl City стала «Лидером строительного качества»

Setl City

ЖК «Солнечный город» от Setl City получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства». Церемония награждения состоялась 27 сентября.

ЖК комфорт-класса «Солнечный город» – проект средней этажности в Красносельском районе Петербурга. Уже сданы четыре кирпично-монолитных дома, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два корпуса.

Застройщик планирует обеспечить микрорайон всем необходимым для комфортной жизни: социальными объектами и магазинами шаговой доступности. Так, на территории ЖК уже работают два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый и общеобразовательная школа на 1375 ребят с двумя бассейнами. Все социальные учреждения спроектированы и построены на средства Setl City. Сейчас компания выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.

Летом этого года в ЖК открылись первые объекты коммерческой инфраструктуры. В сданном корпусе, который Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, теперь работает кафе и продуктовый магазин сети. Setl City также приступила к подготовке площадки для строительства торгового комплекса с подземной автостоянкой возле 6-го корпуса ЖК. Здание оформят в единой стилистике с жилым комплексом, фасады будут облицованы керамогранитом. Общая площадь торгового центра с подземной автостоянкой, рассчитанной на 115 автомобилей, составит более 11 тыс. кв. м. Плановый срок завершения строительства – конец 2019 года.

Setl City

Возле спроектированного торгового центра расположен уникальный парк отдыха площадью 50 тыс. кв. м, который Setl City создает за собственный счет. В настоящее время в парке завершаются строительные работы. Высажены около 4 тыс. деревьев и кустарников, внутреннее пространство парка разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки. На территории установлены скамейки, проложены пешеходные дорожки и дорожки для бега. На футбольном стадионе установлены трибуны, а возле главного входа в парк появилась композиция с названием ЖК.

Setl City

Отметим, что конкурс «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО. В текущем году на победу в конкурсе претендовали 30 проектов от ведущих застройщиков Петербурга и Ленобласти. Качество работы по десятибалльной системе оценивал экспертный совет конкурса, члены которого лично посещали строительные площадки и осматривали завершенные объекты.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations