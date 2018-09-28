Эрдоган рассказал о перепалке между Трампом и Меркель из-за российского газа

О перепалке между канцлером Германии и президентом США на саммите НАТО, который прошел в июле 2018 года в Брюсселе, проговорился турецкий лидер. По словам Реджепа Эрдогана, отчитывающий коллег за использование российского газа Дональд Трамп получил от Ангелы Меркель отповедь.

Как сообщает 28 сентября НТВ со ссылкой на A Haber, на встрече на высшем уровне Трамп постоянно упрекал коллег по НАТО за покупку газа в России. Анкару он прямо не упоминал, но Эрдоган решил возразить: он сообщил американскому коллеге, что Турция получает из России 50% газа, и если закупки остановить, то граждане замерзнут зимой.

Эрдогана поддержала Ангела Меркель. Она тоже оперировала цифрами: треть поступающего в Германию газа – из России. По словам канцлера, она не собирается «морозить» немцев из-за чьего-то недовольства.

Две недели назад во время визита в Литву Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что совместный с РФ проект «Северный поток – 2» важен и значим для Германии.