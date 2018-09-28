Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» информирует о ходе строительства жилых комплексов в сентябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR.

В жилом квартале NEWПИТЕР* в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленобласти продолжается строительство шестого, седьмого лотов и общеобразовательной школы на 550 детей.

В шестом лоте возводятся межкомнатные перегородки – готовность 95%, и завершаются сантехнические работы. Также в сентябре строители продолжили благоустройство придомовой территории, и приступили к чистовой отделке мест общего пользования.

В соседнем седьмом лоте на 171 квартиру стяжка пола и вертикальное остекление выполнены на 95%. Продолжалось устройство сантехники и электрики.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»).

В сентябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 устройство кровли составляет 70%. Велись отделочные работы: оштукатуривание стен и заливка стяжки пола. Сантехника и электрика выполнена по 22 этаж включительно

В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» закончена штукатурка стен и выполнено устройство надстроек. Была завершена кабельная разводка. Продолжаются работы по устройству кровли.

Также в составе лота 7-21 ЖК «Капитал» продолжается строительство пристроенного детского сада на 150 мест.

В составе проекта «Капитал» также ведется строительство жилого комплекса «Архитектор» (8 лот ЖК «Капитал»). В составе секций 8.1 и 8.2 практически завершено устройство перекрытия четвертого этажа. В секции 8.3 приступили к кирпичной кладке пятого этажа, а на секциях 8.4 и 8.5 заливается плита перекрытия над вторым этажом.

Продолжается возведение жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка». В сентябре строители выполняли кирпичную кладку пятого этажа в шестой и седьмой секциях со стороны проспекта Тореза, а также на уровне второго этажа в секциях со стороны парка Сосновка.

Многофункциональный комплекс AVATAR* на Петровском острове вошел в завершающую стадию строительства. В ближайшее время в рамках благоустройства придомовой территории начнутся посадки деревьев и кустарников. Сданы индивидуальные тепловые пункты, продолжается монтаж подъемных механизмов на механизированной парковке.

*НьюПитер, Аватар

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/