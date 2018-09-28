Николай Валуев на вопрос о бедности ответил цитатой из Шукшина

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, сейчас депутат Госдумы ФС РФ Николай Валуев неожиданно ответил на вопрос пенсионерки из Ленинска-Кузнецкого. В рамках рубрики «Задай вопрос Н. Валуеву» на сайте «Интерскол» народному избраннику обратился пользователь, представившийся Алевтиной Макаровой из Кемеровской области.

«Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать», – написала Алевтина Макарова (вопрос №8700). Валуев отреагировал оригинально.

«Я понимаю ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», – ответил депутат.

Позже экс-чемпион мира прокомментировал свой ответ.

«Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — цитирует Валуева радиостанция «Говорит Москва» .