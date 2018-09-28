По пути на телеэфир у машины Виктории Скрипаль лопнуло колесо. Скрипаль не исключает версию покушения

Племянница отравленного в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в аварию по пути из Ярославля в Москву. У автомобиля на высокой скорости лопнуло колесо, из-за чего машина улетела в отбойник. Виктория Скрипаль не считает происшествие случайностью, по её словам, это могло быть покушение.

Как рассказала 28 сентября Скрипаль Пятому каналу, вместе с мужем она ехала в столицу на телевизионный эфир. В программе племянница экс-разведчика собиралась рассказать свою точку зрения на расследование зарубежных СМИ и личности «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова.

«В Москву ехали и уже заехали на территорию Московской области, ехали в левом ряду, 90 километров в час, с разрешенной скоростью. Вдруг машину повело вбок. Муж пытался выправить. Ну слава богу, никого не задели. Ушли просто в отбойник. А уже потом, когда ее вытаскивали, сказали, что лопнуло колесо, потому и потащило», – рассказала россиянка.

Он также добавила, что недоброжелателей у нее много, и она «не исключает» версию покушения.

По словам Скрипаль, за неделю до аварии специалисты автосервиса проверяли у машины и колёса, и подвеску. После этого транспортное средство не использовалось и стояло во дворе, где нет камер наблюдения.

Виктория Скрипаль, в отличие от своих родственников, активно общается со СМИ, в частности, выступает в популярных ток-шоу на федеральных каналах. Ранее она заявляла, что знает достоверно: Петров и Боширов, которых британские власти считают виновниками отравления в Солсбери, являются «простыми людьми».

Сегодня стало известно, что британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.