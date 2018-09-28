Происшествия
По пути на телеэфир у машины Виктории Скрипаль лопнуло колесо. Скрипаль не исключает версию покушения
Племянница отравленного в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в аварию по пути из Ярославля в Москву. У автомобиля на высокой скорости лопнуло колесо, из-за чего машина улетела в отбойник. Виктория Скрипаль не считает происшествие случайностью, по её словам, это могло быть покушение.
Как рассказала 28 сентября Скрипаль Пятому каналу, вместе с мужем она ехала в столицу на телевизионный эфир. В программе племянница экс-разведчика собиралась рассказать свою точку зрения на расследование зарубежных СМИ и личности «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова.
«В Москву ехали и уже заехали на территорию Московской области, ехали в левом ряду, 90 километров в час, с разрешенной скоростью. Вдруг машину повело вбок. Муж пытался выправить. Ну слава богу, никого не задели. Ушли просто в отбойник. А уже потом, когда ее вытаскивали, сказали, что лопнуло колесо, потому и потащило», – рассказала россиянка.
Он также добавила, что недоброжелателей у нее много, и она «не исключает» версию покушения.
По словам Скрипаль, за неделю до аварии специалисты автосервиса проверяли у машины и колёса, и подвеску. После этого транспортное средство не использовалось и стояло во дворе, где нет камер наблюдения.
Виктория Скрипаль, в отличие от своих родственников, активно общается со СМИ, в частности, выступает в популярных ток-шоу на федеральных каналах. Ранее она заявляла, что знает достоверно: Петров и Боширов, которых британские власти считают виновниками отравления в Солсбери, являются «простыми людьми».
Сегодня стало известно, что британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы “русских туристов”, приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.