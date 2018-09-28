Отгулял отпуск и получил срок. Инспектор ГИБДД приговорен за чужой загранпаспорт, предъявленный на границе

Московский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему сотруднику ГИБДД Евгению Вдовенко 28 сентября. Полицейский хотел отдохнуть в Тунисе и из-за формального запрета на выезд позаимствовал паспорт у брата-близнеца.

Как сообщает пресс-служба судов города, Вдовенко получил год условно и два года испытательного срока. Он признан виновным в махинациях с документами в июле прошлого года. Полицейский хотел слетать в Тунис, но побоялся запрета на выезд для сотрудников МВД (как ранее писала «Фонтанка», за такое нарушение ему максимум грозил бы выговор). Чтобы избежать неприятностей на службе, он взял паспорт брата-близнеца, показал его на погранконтроле в Пулково и благополучно сел на рейс. Вопросы к его документам у сотрудников ФСБ возникли лишь на обратном пути. Вдовенко задержали, транспортный СК возбудил уголовное дело, с работы туриста уволили. Ему вменили незаконное пересечение границы и попытку пересечения по возвращении домой. Вину экс-полицейский не признал.