Песков: Не существует награжденного Путиным Героя России Чепиги

Пресс-секретарь президента проверил информацию о том, что Анатолий Чепига, который якобы скрывается за псевдонимом подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова, получал высокую награду из рук главы государства. «На Красной площади бегают десятки Сталиных и Лениных, и все они похожи на оригинал», – заметил Песков.

«У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался [званием Героя России]», – цитируют «Ведомости» 28 сентября Дмитрия Пескова, обещавшего вчера проверить сведения, изложенные в расследовании The Insider и Bellingcat.

При этом пресс-секретарь президента заметил, что у Кремля нет невозможности вести дискуссию со СМИ по поводу личности людей, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери в городе Солсбери. «Появляется множество новостей, никто не может разобраться, какие ложные, а какие правдивые», – посетовал Песков.

Сегодня комментарий по поводу личности Чепиги также дал его бывший командир – председатель отделения ДОСААФ России по Амурской области Александр Боржко. Он назвал «легкой шизофренией» возможное участие своего бывшего подчиненного в применении химоружия в Великобритании.

Напомним, что на этой неделе издание The Insider и эксперты Bellingcat заявили о том, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей.

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы «русских туристов», приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.