Семак об игре с 14-й командой чемпионата: Недооценки «Анжи» нет никакой. «Зенит» не может выиграть в Махачкале три матча подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой с «Анжи» рассказал о сопернике и травмированных игроках.

«Есть микроповреждения. Завтра узнаем, все ли смогут поехать. Практически все — это точно. У одного игрока из тех, кто принимал участие в предыдущем матче, есть определённые проблемы. Завтра узнаем точно, сможет ли он поехать. Надеемся, что все смогут», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

По словам специалиста, недооценки «Анжи» нет, хоть команда из Махачкалы и занимает 14-е место из 16.

«"Анжи" – команда достаточно квалифицированная, после серии поражений одержала две победы — в Кубке и РПЛ. В гостях всегда сложно играть против «Анжи». «Зенит» не может там выиграть на протяжении трёх матчей. Будем думать, кто появится на поле, чтобы сделать то, что требуется — победить», – подчеркнул Семак.

Матч пройдет в рамках 9 тура чемпионата Российской премьер-лиги и состоится 30 сентября в Махачкале. Начало в 14:00 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» после восьми туров занимает первое место с 22 очками. Ближайший преследователь «Краснодар» отстает на шесть очков. «Зенит» остается единственной командой в чемпионате без единого поражения.