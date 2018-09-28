На границе с Финляндией поймали нашпигованную 25 кг сигарет «Мазду»

В пункте пропуска «Брусничное» у россиянина изъяли почти 1000 пачек контрабандных сигарет, сообщает 28 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, водитель автомобиля марки «Мазда» попался с незадекларированным товаром 24 сентября. В салоне машины таможенники обнаружили 311 пачек сигарет. Как оказалось, это была лишь часть контрабанды, которую вёз в Финляндию россиянин.

«Рентген» авто показал, что в скрытых полостях салона и багажного отделения спрятано ещё 685 пачек. Общий вес табачных изделий составил почти 25 кг.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.