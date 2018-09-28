Строительство
Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»
ГК "КВС"
Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни».
Клуб разместился в коммерческом помещении от компании «КВС» в микрорайоне «Ясно.Янино».
Получить советы от застройщика и основателей детского клуба по ведению бизнеса можно на совместном мероприятии – первой в микрорайоне «Ярмарке талантов». Старт мероприятию даст генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.
Начало мероприятия: 17-30
Адрес: ул.Ясная дом 11, корп.6, детский клуб «Цветы жизни»
Также на мероприятии будут организованы:
- Мастер-классы от педагогов клуба;
- Сладкое угощение и подарки;
- Специальные предложения на обучение в клубе.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)