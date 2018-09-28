Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»

ГК "КВС"

Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни».

Клуб разместился в коммерческом помещении от компании «КВС» в микрорайоне «Ясно.Янино».

Получить советы от застройщика и основателей детского клуба по ведению бизнеса можно на совместном мероприятии – первой в микрорайоне «Ярмарке талантов». Старт мероприятию даст генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

Начало мероприятия: 17-30

Адрес: ул.Ясная дом 11, корп.6, детский клуб «Цветы жизни»

Также на мероприятии будут организованы:

Мастер-классы от педагогов клуба;

Сладкое угощение и подарки;

Специальные предложения на обучение в клубе.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)