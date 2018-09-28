Брат экс-президента Дагестана не признал свою вину в махинациях

Подозреваемый в оформлении инвалидности за взятки депутат народного собрания кавказской республики Раджаб Абдулатипов отметил, что все обвинения в его отношении стали неожиданностью.

«Вот это всё, в чем меня обвиняют, – для меня новость. Я с этим не знаком», – заявил 28 сентября Абдулатипов во время судебного заседания, видео которого в Сеть выложил Следственный комитет. Сегодня суд должен принять решение об аресте брата экс-главы Дагестана.

🎥 Раджаб Абдулатипов в зале суда pic.twitter.com/veUO8bwQfk — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 сентября 2018 г.

Абдулатипова задержали 26 сентября прямо у здания правительства в Махачкале. «Задержан депутат Законодательного собрания республики по подозрению в участии в преступном сообществе, специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток», – так арест прокомментировал региональный следственный комитет.

Раджаб Абдулатипов, помимо родственных связей с бывшим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, известен тем, что с 2006 по 2016 год руководил местным управлением ФМС. В сентябре 2016 года он стал депутатом Народного собрания от партии «Единая Россия».