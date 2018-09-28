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Финляндия
28.09.2018 13:35
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Выходные 29-30 сентября в Финляндии: «Калевала» под электронику, крутые тачки и Ночь моды

В Финляндию пришла пора осенних ярмарок, а также время световых шоу и инсталляций. Тампере в эти выходные отметит День города, а в Лахти будут играть джаз и демонстрировать необычные авто.

Выходные 29-30 сентября в Финляндии: «Калевала» под электронику, крутые тачки и Ночь моды

Visit Finland

В субботу, 29 сентября, в Финляндии ожидается плюс 5-7 градусов Цельсия без осадков. В воскресенье на юге Суоми потеплеет до плюс 10, однако в южных и восточных регионах пройдут дожди.
 
В Хельсинки завершается международный кинофестиваль «Любовь и анархия». В эти выходные можно увидеть картину 3 Days in Quiberon, посвященную актрисе Роми Шнайдер, драму «Эйфория» с Евой Грин и Алисией Викандер и фильм «Мэнди» с Николасом Кейджем. В воскресенье состоится показ короткометражек - номинантов премии BAFTA.
 
В пятницу в столичном районе Каласатама организуют праздник света. Представление театральной компании Maria Baric Company сочетает в себе элементы цирка, театра и огненного шоу. Бесплатное мероприятие начнется в 18:30.
 
А с 28 по 30 сентября впервые фестиваль света Reflektor устроят в районе Кивинокка. Свои световые инсталляции покажут финские и иностранные художники, тоже for free.
 
В музыкальном театре Kapsäkki 28 и 29 сентября пройдёт городской фолк-фестиваль. Калевальские истории и звучание кантеле будет сочетаться с рэпом и электронной музыкой.

На «Хартвал Арене» в субботу состоится концерт Classical Trancelations, объединяющий классическую музыку и рэйв-культуру. Билеты стоят 39,50 евро.
 
В этот уик-энд даст представления в парке Кайсаниеми Цирк Финляндия (Sirkus Finlandia). Зрителей ждут выступления акробатов и клоунов, фокусы, номера с дрессированными животными. Билеты стоят от 16 евро для детей и от 20 евро для взрослых.
 
В Финляндии начинается сезон осенних ярмарок салаки. Одну из первых устроят 30 сентября в местечке Кламила неподалеку от Котки. Купить в порту свежую рыбу можно будет с 10 утра.
 
В Лахти продолжается фестиваль джаза. Билеты на выступления в барах и театрах стоят от 10 евро. На одном из субботних концертов сыграет российская группа «Добраночь», а в воскресенье джаз объединят с шахматным турниром.
 
Также в Лахти в эти выходные пройдет автомобильная выставка и шоу X-treme Car Show. В городском выставочном центре можно будет увидеть спортивные, тюнингованные, ретроавто и мотоциклы. Также в эти дни состоится вечеринка Rock'N'Roll & Burlesque Night и финал конкурса Pin-Up Finland 2018.
 
Тампере отмечает день основания города 1 октября, однако праздничные мероприятия начнутся уже в субботу. А 30 сентября по этому поводу посещение постоянных выставок музейного центра Ваприикки будет бесплатным.
 
На крытом рынке Кауппахалли в Тампере 28 и 29 сентября устроят осенний базар с товарами ручной работы, фермерскими продуктами и развлекательной программой для всей семьи. В эти же дни там будет проходить рыбная ярмарка. В пятницу посетителей ждут с 8 до 18 часов, в субботу с 8 до 16.
 
Еще одну ярмарку организуют в Конюшенном дворе, 29 и 30 сентября с 11 до 17 часов там будут представлены изделия ремесленников и различные деликатесы.
 
В Лаппеенранте в пятницу уже в 11-й раз пройдет Ночь моды. В 19:00 начнется модный показ в мэрии города, на котором выступит Саара Аалто, представлявшая Финляндию на Евровидении в 2018 году. Развлекательную программу организуют и в центре города, а многие магазины будут работать до 23 часов.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


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