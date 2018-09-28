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Город
28.09.2018 14:06
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В Петербурге планируют аналог московского парка "Зарядье". Работы хотят начать в следующем году

Комитет по благоустройству города в следующем году планирует подыскать подрядчика для облагораживания Ивановского карьера в Невском районе близ станции метро «Ломоносовская». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ведомстве.

В Петербурге планируют аналог московского парка "Зарядье". Работы хотят начать в следующем году

Соответствующий проект, который вызывает ассоциации с московским парком «Зарядье», разработало архитектурное бюро «Нескучный сад» по заказу комитета. Концепция обновленного карьера появилась еще в 2014 году по инициативе движения «Народные эксперты». На проектно-изыскательские работы по развитию Ивановского сада — такой статус рекреационной зоны закреплен за местностью – было выделено более 9 миллионов рублей.

Ивановский карьер, крупнейший закрытый водоем в Невском районе неподалеку от станции метро "Ломоносовская", появился во второй половине ХХ века. На его территории добывали песок для Императорского фарфорового завода и почву для насыпи железной дороги. После того как карьер ушел на 25 метров вглубь, здесь пробились более 20 родников, которые за два года полностью заполнили его. Впоследствии территории вокруг водоема были засажены зеленными насаждениями, а само место получило название Ивановский сад.

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