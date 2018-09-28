Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий СЗФО

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Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий Северо-Западного Федерального округа по динамике роста выручки и стала единственной компанией в рейтинге издания «Коммерсантъ», представляющей транспортную отрасль. Заняв восьмое место, авиакомпания подтвердила статус крупнейшей транспортной компании Северо-Запада страны

Оперируя в аэропорту Пулково, авиакомпания «Россия» внедряет высокие стандарты сервиса и поддерживает пунктуальность вылетов на высоком уровне. Северная столица является не только базой для авиакомпании «Россия», где сосредоточено более половины парка воздушных судов, но и ключевым аэропортом в развитии маршрутной сети, что дает пассажиру возможность гибкого выбора рейсов из Санкт-Петербурга по России и за ее пределы.

В 2018 году «Россия» отметила свой 84-ый день рождения. География полетов «России» из аэропорта северной столицы охватывает 43 регулярных направления. «Россия» – одна из немногих авиакомпаний страны, которая использует для полетов из Санкт-Петербурга дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры.

По итогам работы в Пулково за 2017 год авиакомпания «Россия» стала победителем в номинации «Наиболее динамично развивающаяся авиакомпания» в категории крупнейших перевозчиков аэропорта, которую вручила управляющая компания аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Так, по итогам 2017 года, «Россия» на 17% увеличила объем перевозок пассажиров через петербургский аэропорт Пулково. Общее количество пассажиров, перевезенных «Россией» через Санкт-Петербург, превысило 5,5 млн. Рост количества рейсов, которые авиакомпания выполняет из своего базового аэропорта, составил 10%.

Рейтинг издания «Коммерсантъ» ТОП-10 проводится ежегодно и является признанным и эффективным инструментом оценки динамики роста крупнейших предприятий. Объектом исследования являются компании нефинансовой сферы, зарегистрированные в Северо-Западном федеральном округе. Источник базовых показателей — система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», основными партнерами которой являются Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики, Федеральное казначейство и другие источники, в числе которых министерства и ведомства, ключевые СМИ и сами компании. Компании ранжируются по абсолютному показателю прироста выручки за последние два года.