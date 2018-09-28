Отказ в выдаче загранпаспорта Навальному признан законным
Московский суд постановил, что у отдела по вопросам миграции ОМВД в Марьино были основания не выдавать оппозиционеру документы.
Люблинский суд столицы отказал адвокатам Навального, которые добивались признания незаконным отказа миграционной службы предоставить их подопечному документы для путешествий в другие страны. Об этом 28 сентября сообщает РБК.
Вадим Кобзев, который представлял оппозиционера в суде, подтвердил, что собирается обжаловать сегодняшнее решение. Он напомнил, что в 2015 году Алексею Навальному отказались выдать загранпаспорт, однако ЕСПЧ признал такой вердикт незаконным.
Политик получил новый паспорт только 4 мая 2017 года для обследования в европейской клинике после нападения. По его словам, для этого ему потребовалось написать письмо главе администрации президента Антону Вайно. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг помощь властей при получении документов Навальным.
Справка:
Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно с испытательным сроком в 1,5 года. Летом этого года суд по ходатайству столичного управления ФСИН продлил испытательный срок до 8 июля 2019 года.