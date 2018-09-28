Отказ в выдаче загранпаспорта Навальному признан законным

Московский суд постановил, что у отдела по вопросам миграции ОМВД в Марьино были основания не выдавать оппозиционеру документы.

Люблинский суд столицы отказал адвокатам Навального, которые добивались признания незаконным отказа миграционной службы предоставить их подопечному документы для путешествий в другие страны. Об этом 28 сентября сообщает РБК.

Вадим Кобзев, который представлял оппозиционера в суде, подтвердил, что собирается обжаловать сегодняшнее решение. Он напомнил, что в 2015 году Алексею Навальному отказались выдать загранпаспорт, однако ЕСПЧ признал такой вердикт незаконным.

Политик получил новый паспорт только 4 мая 2017 года для обследования в европейской клинике после нападения. По его словам, для этого ему потребовалось написать письмо главе администрации президента Антону Вайно. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг помощь властей при получении документов Навальным.